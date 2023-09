2019'dan beri Turkcell CEO'su olarak görev yapan Murat Erkan, şirketten ayrıldığı duyurdu. Duygusal bir mesaj paylaşan Erkan, ayrılığın nedeniyle ilgili konuşmadı.

Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Turkcell ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2019'dan beri Turkcell CEO'su olarak görev yapan Murat Erkan, şirketteki görevinden ayrıldı. Duygusal bir veda mesajı yayınlayan Erkan, görevi neden bıraktığına ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı.

Geçmişte Toshiba ve Cisco gibi şirketlerde görev alan Murat Erkan, Temmuz 2008'den Aralık 2015'e kadar yine Turkcell bünyesinde kurulmuş olan Turkcell Superonline'da CEO'luk yaptı. Daha sonra Turkcell'in satış biriminin bir numarası haline getirilen Erkan, 2019'da da Turkcell CEO'su olmuştu. Turkcell ile köklü bir geçmişe sahip iş insanının görevden ayrılma nedeni merak konusu oldu.

Turkcell CEO'su, görevi bıraktığını şu sözlerle açıkladı:

Sosyal medyadaki paylaşımlarıma baktığımda her birinin Turkcell’le dolu olduğunu görmek, Turkcell’e liderlik etmek bana her zaman gurur verdi. Fakat bu paylaşımım şimdiye kadarkilerden biraz farklı. Aldığım karar üzerine 15 senemin geçtiği ve bu esnada kurduğumuz bağlarla ikinci evim gibi hissettiğim Turkcell’den ayrılıyorum. Bana emanet edilen koltuğu ve unvanı teslim ettim ancak güçlü birlikteliklerimiz asla emanet değil; bundan sonra da hep sürecek.



Beraber müthiş işler yaptık, keyifle çalıştık. Tüm Turkcell ailesinin her bir ferdine tek tek teşekkür ediyorum. Turkcell Superonline’daki ilk günümden bu yana hiçbir zaman unutamayacağım bir serüveni birlikte yaşadık. Sizlerle var oldum… Bana olan desteğiniz ve güveniniz için çok teşekkür ederim. Her zaman söylediğim bir şey var; Turkcell adı sadece bir tabela, esas olan ve ona ruhunu kazandıran ise insanlar. Turkcell’i Turkcell yapan bu insanlarla hikayemiz elbet bugün bitmiyor.



Yarın yeni bir gün… Turkcell, başarılı işlerine yenilerini eklerken, ben de ülkemizin göz bebeği şirketimle gurur duymaya devam edeceğim.

Edinilen bilgilere göre Turkcell, yarın bir toplantı gerçekleştirecek ve bu toplantıda yeni CEO'sunu belirleyecek.