Turkcell'in yapay zekâ ve 5G teknolojilerini birleştiren projesi, TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem Programı kapsamında destek aldı.

Turkcell, yapay zekâ ve 5G teknolojilerini bir araya getiren yeni bir projeye imza attı. Şirketin liderliğini üstlendiği "AI-P5G: Bulut Tabanlı 5G Ağ Yönetiminde Yapay Zekâ Destekli Optimizasyon" isimli Ar-Ge projesi, TÜBİTAK’tan destek almayı başardı.

TÜBİTAK’tan alınan bu destek Yapay Zekâ Ekosistem Programı kapsamında telekom sektörüne verilen ilk destek olma özelliği taşıyor. Proje, 2022’de başlatılan TEYDEB 1711 Yapay Zekâ Ekosistem Programı çerçevesinde desteklenen 11 çalışma arasında yer alıyor. Turkcell, bu proje kapsamında yerli teknoloji şirketleri Opticoms Türkiye ve Koç Üniversitesi ile iş birliği yapıyor.

Yapay zekâ tabanlı 5G teknolojisi için ilk adımlar

Aynı zamanda otomotiv ve robotik sektörlerinde faaliyet gösteren Beemobs ve SmartUniversal firmaları da projenin uygulama aşamasına katkı sağlayacak. Proje kapsamında geliştirilecek yapay zekâ tabanlı 5G şebeke yönetim platformu, şebekenin anlık ihtiyaçlarını öngörerek daha verimli ve akıllı bir iletişim altyapısı oluşturmayı hedefliyor. Makine öğrenimi tekniklerinin kullanılacağı bu sistem, farklı sektörlerin dijital dönüşüm süreçlerine de önemli katkılar sunacak.

Yapay zekâ ve 5G teknolojilerinin bir araya geleceği proje ile birlikte önemli teknolojik kazanımlar elde edilmesi hedefleniyor. Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinde kritik bir rol üstlenecek olan çalışmanın ülkemizin teknoloji ekosistemine de katkı sağlaması bekleniyor. Projenin 2025’in başında başlayıp, 2026’nın ortasında tamamlanması planlanıyor.