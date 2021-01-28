Speedtest, 2020 yılında 5G'nin dünya geneline nasıl yayıldığını gösteren bir harita paylaştı. Paylaşılan harita, bazı Avrupa ülkeleri ile ABD'nin 5G'ye neredeyse hazır olduğunu gösteriyor. Ayrıca Çin ve Japonya ile körfez ülkeleri de bu teknolojiyi benimsemeye başlamış durumdalar.

Dünya genelindeki internet kullanıcılarının hız testi yapmak için kullandıkları Speedtest, 5G bağlantı teknolojisi ile ilgili veriler içeren bir harita yayınladı. Yayınlanan harita, hangi ülkelerin 5G'yi kullanmaya başladığını, bu ülkelerdeki yaygınlık durumunu, ulaşılan maksimum indirme ve yükleme hızlarını gözler önüne seriyor.

5G bağlantı teknolojisi, her ne kadar bazı komplo teorilerine konu oluyor olsa da artık hayatımızın bir gerçeği. Kullandığımız internet bağlantılarından hem çok daha yüksek indirme hızı sunan hem de gecikme süresini minimalize eden teknoloji, pek çok sektöre de yön verecek. Speedtest tarafından hazırlanan harita, Türkiye olarak bu teknolojiye henüz hazır olmadığımızı da ortaya koyuyor.

İşte Speedtest tarafından paylaşılan o harita

Yukarıdaki haritada da görebileceğiniz üzere dünyanın en gelişmiş ülkeleri, 5G teknolojisini çoktan benimsemeye başlamış durumda. Bu bağlamda özellikle Almanya, ülke geneline 5G kapsama alanı sunmuş sayılabilir. Ayrıca ABD'de de 5G ağları örülmüş durumda. Çin, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde de giderek artan 5G kapsama alanları, körfez ülkelerinde de kendini göstermeye başlamış gibi görünüyor. Türkiye'ye baktığımızda ise İstanbul'daki kısıtlı bir alanda, 5G kapsama alanı bulunduğunu görmekteyiz.

Ülkelerin 2020 yılındaki yatırımlarına baktığımızda, Hollanda'nın ön plana çıktığını görüyoruz. Zira ülke, 2020'nin son çeyreği itibarıyla 5G kapsama alanlarını yüzde 50 oranında artırdı. Ayrıca Tayland'da bulunan 5G kapsama alanları da geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 32 civarında yükseliş gösterdi. 2020 yılı, ABD için de 5G'nin yılı oldu.

Paylaşılan harita, 4G ve 5G bağlantılarının indirme ve yükleme hızları arasında ne kadar büyük fark olduğunu da gözler önüne seriyor. Buna göre dünya genelindeki indirme hızının 4G bağlantısında 19.67 Mbps olduğunu söyleyen ekip, 5G'de ise yüzde 954 artış yaşandığını, ortalamanın 207.39 Mbps'ye ulaştığını söylüyor. Yükleme hızlarında ise 4G için 7.21 Mbps değerini görürken, 5G bağlantısında ise 29.66 Mbps'yi görüyoruz.