Akıllı Telefon Parçaları İthalat Gözetim Uygulamasından Muaf

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı, akıllı telefon üretimi için Türkiye'ye gelecek şirketlerin önünü açtı. Devlet, akıllı telefon üretiminde kullanılacak demonte parçaları, ithalat gözetim uygulamasından muaf tuttu. Böylelikle üreticiler, ekstra maliyetten kurtulacaklar.

Türkiye, 2021 yılında Çinli akıllı telefon üreticilerinin gözdesi olacak gibi duruyor. Bu bağlamda zaten OPPO ve Samsung'un Türkiye'de üretim yapacağı açıklanmıştı. Daha sonra yapılan açıklamalarda Xiaomi'nin de Türkiye'de akıllı telefon üreteceği öğrenildi. Şirketlerin, fabrikalardaki çalışmaları devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan bir düzenleme ile şirketlerin maliyetlerinin düşürülmesinin önü açıldı.

Devlet, yerli üreticiyi korumak ve ithalat yapılırken yaşanacak vergi kayıplarını önlemek adına, "gözetim uygulaması" olarak isimlendirilen bir sistemi hayata geçirmişti. Sistem, fiyatı 5 doların altında olan ürünlerde devreye giriyor ve ithalat yapan kişiye ekstra maliyet çıkarıyordu. İşte Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı ile akıllı telefon üretiminde kullanılacak olan parçalar, gözetim uygulamasından muaf tutuldu.

Akıllı telefon yapımında kullanılacak demonte haldeki her parça, gözetim uygulaması dışında kalacak

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre akllı telefon üretiminde kullanılacak, anakart dizgisi tamamlanmamış ve demonte halde olan tüm ürünler, gözetim uygulaması dışında kalacak. Böylelikle akıllı telefon üreticileri, telefon üretirken ithal etmek durumunda kalacakları tüm parçalar için ekstra maliyetten kurtulacaklar.

Yapılan düzenlemeler, akıllı telefon üretimi yapan şirketlerin Türkiye'ye gelmesine çanak tutuyor. Bu sayede de Avrupa pazarına açılmak isteyen Çinli üreticiler, Türkiye'yi bir üretim merkezi haline getirecekler gibi görünüyor. Ancak bu atılımların uzun vadede Türkiye'ye ne gibi faydalarının olacağı, şu an için kestirilemiyor. Zira pek çok kesim, Çinli şirketlerin ucuz iş gücü nedeniyle Türkiye'ye geldiğini düşünüyor...