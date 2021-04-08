MOBİSAD tarafından yapılan araştırmaya göre ülkemizde 2020 boyunca 10 milyon 500 bin telefon satışı gerçekleşti. Telefon başına yapılan harcama miktarı ise 3.600 TL olarak açıklandı. Söz konusu harcama miktarı, bir önceki yıldan %50 daha fazla

Akıllı telefonların ortalama fiyatları dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artmaya devam ediyor. Ancak ülkemiz için fiyatların artmasına neden olan diğer bir etmen de dolar kuru ve vergilerdeki artışlar. Tüm bunlar birleşince herhangi bir akıllı telefon için cebimizden çıkan miktar da doğal olarak artıyor. MOBİSAD'ın tarafımıza göndermiş olduğu araştırma sonuçlarına göre bu artışın ne kadar olduğunu biliyoruz.

Rapora göre 2020 yılında Türkiye'de 10 milyon 500 bin adet kayıtlı telefon satışı gerçekleşti, telefon başına yapılan ortalama satış miktarı ise 3.600 TL olarak açıklandı. Söz konusu artışın doğal bir sonucu olarak kılıf ve koruyucu cam satışları da yükseldi. Bir servet ödediğimiz telefonlarımıza artık eskisinden daha çok sahip çıkıyoruz.

Fiyatların yükselmesine rağmen pandemi ile birlikte üst segment telefonlara ilgi arttı:

Türkiye Rapor hakkında açıklamada bulunan Deercase Turkey Pazarlama Direktörü Özlem Topaloğlu Özdemir, pandemi nedeniyle üst segment telefonlara olan ihtiyacın arttığını, bu durumun satışlara yansıdığını belirtiyor. Üst segment telefonlar eğitimden iş hayatına tüm alanlarda daha çok imkan sağlaması, bu eğilimin artmasındaki en büyük etmen.

Son 1 ayda aramıza 2 milyondan fazla akıllı telefon kullanıcısı katıldı ve harcamalar %50 oranında arttı: