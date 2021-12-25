Omicron Döneminde Uçakta Dikkat Edilmesi Gerekenler

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, pandemi döneminde uçak seyahatlerinin nasıl yapılması gerektiğine dair tavsiyeler verdi. Özellikle Omicron varyantının hızlı yayılımı üzerine bu açıklamalarda bulunan Müftüoğlu, oturulan yerin bile hatırı sayılır koruma etkisine sahip olduğunu ifade etti.

Omicron varyantı, ilk çıktığı haftalarda her ne kadar belirtilerinin ağır olmaması nedeniyle büyük bir endişeye neden olmasa da yayılma kabiliyetiyle şaşırtmaya devam ediyor. Belirtiler bakımından diğer varyantlardan oldukça farklı olan Omicron, şimdiden 2022’de gerçekleşecek büyük etkinlikleri mahvetmeye başladı.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugün Hürriyet gazetesinde yayınlanan yazısında Omicron’un yayılma hızına dikkat çekti. Salgının başlangıcında uçak yolculukları için önerilerde bulunmuş olan Müftüoğlu, Omicron döneminde de bu tavsiyelerini hatırlattı.

"Business tercih edin"

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nun hatırlatma ve uyarıları şu şekilde oldu: Bu köşenin okuyucuları kolayca hatırlayacaklar: Salgının başlangıç döneminde de uçak yolculuklarında dikkat edilmesi gereken önlemler konusunda bazı önerilerde bulundum. Örneğin, ‘mümkün olduğu kadar ön koltuklarda seyahat etmek, tuvaletlere yakın oturmamak, koridorda değil, cam kenarında oturma tercihinde bulunmak’ ilk akla gelen tedbirler olmalıdır. Yukarıdaki açıklamayı yapan İATA yetkilisi Powell’a göre, ‘Business Class’ta uçmayı tercih etmek de daha sıkışık olan ekonomi bölümünde yapılan seyahatlerden daha güvenli’ gibi görünüyor.

Uçuş sırasında yapılması ve yapılmaması gerekenlere de değinen Müftüoğlu, yazısına şu ifadelerle devam etti: Diğer taraftan seyahat süresince maskelerin çıkarılmaması, uçak içindeki yüzeylere -oturulan koltuklar dahil- temas konusunda hassas davranılması, seyahat esnasında yan koltukta oturanlarla yüz yüze temastan kaçınılması ve hiçbir şekilde maskelerin çıkarılarak aynı anda yemek yenmemesi de önemli ve etkili ek tedbirler olarak gösteriliyor. Bu önerileri dikkate almak ve hava yolculuğu ile ilgili önlemleri daha havaalanının kapısından girmeden, “maske, mesafe, hijyen” kurallarına uyarak uygulamaya geçirmekte fayda var.