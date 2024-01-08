Çoğu zaman reklamın iyisi kötüsü olmaz deniyor fakat bazen öyle reklamlar görüyoruz ki iyi kelimesi reklamın başarısını tarif etmek için yetersiz kalıyor. İşte bu tür yaratıcı ve zekice tasarlanmış bazı reklamları sizler için derledik.

Markaların yaptığı bazı reklamlar, bazen reklamı yapılan üründen öne çıkıp dikkatleri kendi üstüne çekebiliyor. Sıra dışı yapısıyla kıvrak zekâ ürünü olduğunu belli eden bu reklamlar şüphesiz ki çoğu kişinin beğenisini toplamayı da başarıyor.

Emeği geçenleri tebrik etmek isteyeceğiniz bu cesur ve yaratıcı reklamların bazılarına bir göz atalım.

Twitter logolarını kullanarak “Daha geç olmadan vahşi yaşamı koruyun.” diyen WWF’i tebrik ediyoruz.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature), Twitter’ın (X) zaman içinde değişen logolarını kullanarak oldukça zekice bir reklam yapmış.

Heinz’sa bu reklamla resmen “taklitler aslını yaşatır” diyerek son noktayı koymuş.

Reklam görselinde “Heinz olmasa bile, Heinz olmak zorunda” yazısını gördüğümüz bu reklamda marka, kendi şişelerine farklı markaların ketçaplarının doldurulmasına atıfta bulunuyor.

Gillette’se Pringles logosuna damat tıraşı yaparak alkışı hak etmiş.

Barilla’ysa penne ile Pisa Kulesi’ne atıfta bulunarak yapabileceği en İtalyan reklamı yapmış.

Kültürlerine bağlılıklarıyla bilinen İtalyanlardan da tam olarak böyle bir reklam beklenirdi!

Chanel’in Anneler Günü reklamıysa samimiyetiyle içleri ısıtıyor.

Çok basit ama bir o kadar da etkili bir fikir bulmuş olan reklam ajansını tebrik etmek gerekir.

Anneler Günü'nü basit bir "kutlu olsun" mesajıyla kutlamak yerine ikonik parfümlerinden birinin bir çocuk tarafından resmedilmiş görseliyle kutlamak gerçekten bir tebriği hak ediyor.

Max Factor, araç kullanırken makyaj yapılmamasını tembihliyor.

Krispy Kreame, evlere servise başlayacağını oldukça yaratıcı bir biçimde yansıtmış.

Reklam ajansını tebrik ediyoruz! Nivea, güneş kreminin önemini gayet net bir şekilde anlatmış.

Panasonic’se gerilla pazarlamanın nimetlerinden olabilecek en iyi şekilde yararlanmış.

Bir burun kılı temizleme cihazı için yapılan reklamda elektrik kablolarını bu şekilde kullanmak kimin aklına gelirdi değil mi?

Bir başka gerilla pazarlama örneğiyse saç boyası markası Koleston’dan gelmiş.

Fiat 500 S’in bu reklam filmiyse oldukça zekice bulunmuş ve büyük beğeni toplamıştı.

IKEA’ysa ergonomik yastıklarının, uyku hapı almış etkisi yaratacağını iddia ediyor olmalı.

"Yarın bugünden başlar." mesajıyla reklamını sunan IKEA; tek bir görselle, vermek istediği mesajı çok net bir şekilde vermeyi başarmış.

Hazır IKEA demişken, IKEA'daki teknolojik ürünleri denediğimiz videomuza da göz atabilirsiniz.

Bu içeriğimizde de kıvrak birer zekânın ürünü olduğu belli olan reklamları derledik. Sizin en beğendiğiniz hangisi oldu?

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