Yemeksepeti, Türkiye'nin tatlı haritasını oluşturdu. Yapılan çalışma ile en çok hangi tatlıların tercih edildiği belli oldu. İşte Yemeksepeti'nin oluşturduğu "Türkiye'nin Tatlı Haritası".

Türkiye'deki popüler yemek sipariş platformlarından Yemeksepeti, geçmişi 2019 yılına kadar dayanan "Türkiye'nin Tatlı Haritası" çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Yemeksepeti bünyesinde hizmet veren satıcılardan alınan verilerle gerçekleştirilen çalışma, Yemeksepeti kullanıcılarının hangi tatlılara ilgi duyduğunu, süreç içerisinde ilgi duyulan tatlılardaki trendlerin nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor.

Yemeksepeti tarafından yapılan çalışma Türkiye'deki en popüler tatlılara ek olarak, bölgeler bazında insanların nasıl yaklaşımlar sergilediğini ortaya koyuyor. Bu da önemli bir husus. Özellikle de son dönemlerde tatlı üzerine iş yeri açmayı düşünen girişimciler, az sonra paylaşacağımız verileri göz önünde bulundurarak karar verebilirler. Gelin lafı daha fazla uzatmadan, Türkiye'nin Tatlı Haritası'na yakından bakalım.

Türkiye'de en çok sipariş edilen tatlılar:

Ekler

Sütlaç

Waffle

Baklava

Profiterol

Sufle

Dondurma

Cheesecake

Künefe

Donut

Yemeksepeti'nin araştırmasına göre 2022'den bu yana Türkiye'de en çok sipariş edilen tatlı, ekler. 2021 yılında yedinci sırada bulunan tatlı, geçtiğimiz yıldan beri de zirvenin sahibi. Araştırmaya göre sütlaç ise yıllardır ikinci sırada bulunmaya devam ediyor. Waffle da sütlaç gibi istikrarlı bir sürecin içerisinde. Araştırma, suflenin eski popülaritesini yitirdiğini, eskiden zirvedeyken artık altıncı sıraya kadar gerilediğini ortaya koyuyor.

Türkiye'nin geleneksel lezzetlerinden bir tanesi olan baklava ise son dönemlerde trend olmaya başladı. 2019 yılında on birinci sırada olan baklava, şimdilerde dördüncü sıraya kadar yükseldi. Yemeksepeti'nin araştırmasına göre mozaik pasta ile kemalpaşa tatlısı artık eskisi gibi popüler değil. Kazandibi ile trileçe ise birkaç yıldır aynı sırayı koruyor.

Bölgelere göre tatlı tüketimi sıralaması şöyle:

Marmara Bölgesi

Ege Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Not: Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesine ilişkin veri sağlanmamıştır.

Bazı şehirlerde tatlı tüketim alışkanlıkları değişti:

Araştırma, bazı şehirlerin en popüler tatlılarında değişimler yaşandığını gözler önüne serdi. Örneğin Adana ile Diyarbakır. Diyarbakır ve Adana'da önceden baklava en popüler tatlıyken, artık ekler popüler. Artvin'de ise suffle, en çok tercih edilen tatlı olarak karşımıza çıkıyor.

Tatlı tercihleri mevsimlere göre değişiyor:

Yapılan araştırmaya göre ülkemizdeki mevsimler değiştikçe, tercih ettiğimiz tatlılarda da değişimler yaşanıyor. Bu bağlamda;