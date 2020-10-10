Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayınlanan Eylül 2020 verileri açıklandı. Önceki senenin aynı ayına göre yüzde 101,9 artış gösteren otomobil satışları toplamda 71.269 adet olarak gerçekleşti. ODD’un açıkladığı önceki verilerle birlikte 2020’de en çok satan otomobiller de belli olmaya başladı. Bugün sizlere 2020’de ilk 9 ayda Türkiye’de en çok satan otomobilleri listeleyeceğiz. Bu otomobiller, farklı motor tipleri, konforları ve uygun fiyatlı yapılarıyla rakiplerinin önüne çıkmayı başardı. Hazırsanız listemize başlayalım:
2020’nin ilk 9 ayında Türkiye’de en çok satılan 5 otomobil
Not: Araçların fiyatları 2020 modelleri için güncel fiyatlardır.
FIAT Egea Sedan
- Toplam satış adedi: 50.116
- Başlangıç fiyatı: 113.900 TL
Renault Clio HB
- Toplam satış adedi: 32.645
- Başlangıç fiyatı: 125.900 TL
Renault Megane Sedan
- Toplam satış adedi: 24.562
- Başlangıç fiyatı: 183.900 TL
Toyota Corolla
- Toplam satış adedi: 19.272
- Başlangıç fiyatı: 166.800 TL
Volkswagen Passat
- Toplam satış adedi: 16.111
- Başlangıç fiyatı: 384.300 TL
2020 Yerli / İthal otomobil dağılımı
ODD’un verilerine baktığımızda 2020’nin ilk 9 ithal / yerli; kişisel / ticari tüm otomobiller listelendiğinde toplamda 493.621 satışın gerçekleştiğini görüyoruz. Bunlar arasında en fazla satış yapan marka ise 87.266 ile FIAT oldu.