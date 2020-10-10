2020'nin İlk 9 Ayında Türkiye’de En Fazla Satılan 5 Otomobil

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Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin yayınladığı verilere göre 2020’nin ilk 9 ayında en çok satışı gerçekleşen 5 otomobil açıklandı. Derlenen verilere göre pandemi döneminde en çok tercih edilen otomobil FIAT Egea Sedan olmuş durumda.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayınlanan Eylül 2020 verileri açıklandı. Önceki senenin aynı ayına göre yüzde 101,9 artış gösteren otomobil satışları toplamda 71.269 adet olarak gerçekleşti. ODD’un açıkladığı önceki verilerle birlikte 2020’de en çok satan otomobiller de belli olmaya başladı. Bugün sizlere 2020’de ilk 9 ayda Türkiye’de en çok satan otomobilleri listeleyeceğiz. Bu otomobiller, farklı motor tipleri, konforları ve uygun fiyatlı yapılarıyla rakiplerinin önüne çıkmayı başardı. Hazırsanız listemize başlayalım:

2020’nin ilk 9 ayında Türkiye’de en çok satılan 5 otomobil

Not: Araçların fiyatları 2020 modelleri için güncel fiyatlardır.

FIAT Egea Sedan

  • Toplam satış adedi: 50.116
  • Başlangıç fiyatı: 113.900 TL

Renault Clio HB

  • Toplam satış adedi: 32.645
  • Başlangıç fiyatı: 125.900 TL

Renault Megane Sedan

  • Toplam satış adedi: 24.562
  • Başlangıç fiyatı: 183.900 TL

Toyota Corolla

  • Toplam satış adedi: 19.272
  • Başlangıç fiyatı: 166.800 TL

Volkswagen Passat

  • Toplam satış adedi: 16.111
  • Başlangıç fiyatı: 384.300 TL
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2020 Yerli / İthal otomobil dağılımı

ODD’un verilerine baktığımızda 2020’nin ilk 9 ithal / yerli; kişisel / ticari tüm otomobiller listelendiğinde toplamda 493.621 satışın gerçekleştiğini görüyoruz. Bunlar arasında en fazla satış yapan marka ise 87.266 ile FIAT oldu.

Kaynak : http://www.odd.org.tr/web_2837_1/neuralnetwork.aspx?type=35
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