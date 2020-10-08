Tesla, Yıl Sonuna Kadar 500.000 Otomobil Üretmeyi Hedefliyor

Tesla, 2020’nin başında koyduğu yarım milyon araç teslimatı hedefini, koronavirüs pandemisine rağmen sürdürmeye devam ediyor. 3. çeyrekte 139.000 araç teslim eden şirket, hedefine ulaşmak istiyorsa son çeyrekte 182.000 aracı teslim etmesi gerekiyor.

Ürettiği elektrikli otomobillerle dünyanın en değerli otomobil şirketlerinden olan Tesla’nın sahibi Elon Musk, Reuters’ın aktardığına göre 2020’nin başında koyduğu yılsonuna kadar 500.000 araç üretmeyi hala başarmayı hedefliyor. Koronavirüs nedeniyle üretim bandında yara alan şirket, yılsonuna yaklaşmış olsak da bu tahminini sürdürmeye devam ediyor.

Normalde bu hedefi çok rahat bir şekilde geçmeyi planlayan şirket, Covid-19 pandemisi nedeniyle bu hedefinin biraz dışında kaldı. Buna rağmen üçüncü çeyrek performansını açıklayan şirket, bu çeyrekte 139.000 araç teslim ederek kendi rekorunu kırmayı başarmıştı.

Tesla’nın hedefine ulaşması için 182.000 aracın daha teslimatını yapması gerekiyor

Şirketin 2020 bitmeden yarım milyon araç teslimatı hedefine ulaşması için dördüncü çeyrekte 182.000 araç çıkarması gerekiyor. Tesla, yeni bir rekor kırarak bu kadar araç üretebilecek mi bilinmiyor, ancak bu gerçekleşirse Tesla’nın Şanghay fabrikasının etkisinin büyük olacağı düşünülüyor.

Tesla’nın Şanghay fabrikası, aralık ayında Model 3’leri teslim etmeye başladı ve bu yıl 150.000 Model 3 Sedan bu fabrikada üretildi. Tesla’nın Kaliforniya dışında araç üreten tek fabrikası olan Şanghay fabrikası, özellikle pandemi sürecinde Tesla’nın planlarının sekteye uğramasını engellemeyi başardı.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, koronavirüs sürecinde “evde kal” yasağı bulunan Kaliforniya eyaletine adeta rest çekerek üretimlere devam edeceklerini söylemişti. Şirketin önümüzdeki yıllarda Semi kamyonu ve Cybertruck kamyonetleriyle daha yoğun bir üretim hattına gireceği biliniyor. Bu noktada yeni fabrikalar açmaya hazırlanan ünlü CEO, 2020’deki hedefine ulaşabilecek mi çok yakında hep beraber göreceğiz.