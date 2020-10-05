Akademik Performansa Göre Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri Açıklandı

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ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı, hazırladığı raporda Türkiye’deki 166 üniversitenin akademik performansını sıraladı. Sıralamaya göre Türkiye’nin akademik performans bakımından en iyi üniversitesi Hacettepe oldu.

Dünyanın en iyi üniversiteleri, bu unvanları genellikle sergiledikleri akademik performanslarına göre alırlar. Ülkemizde de üniversiteler akademik verilere göre sıralanıyor. ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı’nın hazırladığı rapora göre Türkiye’deki 166 üniversitenin akademik performansı sıralandı. Yapılan bu listeye göre ülkemizde en iyi üniversite Hacettepe olurken, ikinci sırada ODTÜ seçildi. Üçüncü sırada ise İTÜ yer aldı. 

URAP 2020 - 2021 Türkiye sıralaması ismiyle yayımlanan tablo, Clarivate Analytics / InCites ile YÖK’ün verileri kullanılarak hazırlandı. URAP 2020 - 2021 Türkiye sıralaması tablolarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üniversiteler kendi grupları içinde de sıralandı

Hazırlanan tablolarda yükseköğretim üniversitelerindeki farklılıklar da göz önüne alındı. Devlet - vakıf; tıp fakültesi olan - olmayan; 2000 yılı öncesi - sonrası gibi gruplar yer alırken, toplamda 166 üniversiteye yer verildi. Tablodaki üniversitelerin 110’u devlet üniversitesi olurken 56’sı ise vakıf üniversitesi oldu. 

166 üniversitede toplamda 82 bin 305 öğretim üyesi yer alırken, öğrenim gören öğrenci sayısının ise 2 milyon 294 bin 82 bin 305 olduğu açıklandı. Sıralamada yer alan üniversitelerde etki değeri yüksek dergilerde (Q1, Q2, Q3) yayımlanan toplam makale sayısının 31 bin 271 olduğu raporlandı. 

Makalelerin çoğunluğu devlet üniversitelerinden

Vakıf üniversitelerinin her ne kadar daha fazla imkanı bulunuyor olsa da yayımlanan makalelerin büyük çoğunluğunun devlet üniversitelerinden çıktığı görüldü. 31 bin 271 makalenin yüzde 84’ü devlet üniversitelerinden çıkarken, son 5 yılda 1 milyon 290 bin 687 aftın yüzde 85’inin de devlet üniversitelerine ait olduğu açıklandı. 
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En İyi Üniversiteler hangileri?

2020 - 2021 URAP Türkiye sıralamasında en başarılı üniversite Hacettepe Üniversitesi seçilirken, onu ODTÜ, İTÜ, İstanbul, Koç, Gazi, Ankara, Gebze Teknik, Bilkent ve Ege üniversiteleri takip etti. Üniversitelerin tam sıralaması ise şu şekilde:

  1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
  2. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  3. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  4. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  5. KOÇ ÜNİVERSİTESİ
  6. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
  7. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
  8. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  9. İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
  10. EGE ÜNİVERSİTESİ
  11. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
  12. SABANCI ÜNİVERSİTESİ
  13. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  14. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  15. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
  16. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
  17. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
  18. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
  19. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
  20. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  21. BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
  22. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
  23. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
  24. FIRAT ÜNİVERSİTESİ
  25. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
  26. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
  27. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
  28. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
  29. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
  30. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
  31. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
  32. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
  33. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
  34. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
  35. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
  36. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
  37. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
  38. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
  39. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
  40. ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
  41. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
  42. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
  43. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
  44. MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
  45. MERSİN ÜNİVERSİTESİ
  46. TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
  47. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
  48. DİCLE ÜNİVERSİTESİ
  49. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
  50. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
  51. ATILIM ÜNİVERSİTESİ
  52. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
  53. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
  54. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
  55. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
  56. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
  57. HİTİT ÜNİVERSİTESİ
  58. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
  59. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
  60. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
  61. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
  62. HARRAN ÜNİVERSİTESİ
  63. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
  64. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
  65. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
  66. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
  67. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  68. ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
  69. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
  70. ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
  71. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  72. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
  73. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
  74. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
  75. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
  76. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
  77. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
  78. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
  79. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  80. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
  81. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
  82. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
  83. ORDU ÜNİVERSİTESİ
  84. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
  85. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
  86. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
  87. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
  88. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  89. YALOVA ÜNİVERSİTESİ
  90. SİNOP ÜNİVERSİTESİ
  91. BARTIN ÜNİVERSİTESİ
  92. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
  93. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
  94. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
  95. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
  96. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
  97. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
  98. İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
  99. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
  100. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
  101. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
  102. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
  103. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
  104. ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
  105. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
  106. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
  107. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
  108. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
  109. SİİRT ÜNİVERSİTESİ
  110. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
  111. UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  112. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
  113. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
  114. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
  115. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
  116. İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
  117. KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
  118. TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
  119. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
  120. ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
  121. BATMAN ÜNİVERSİTESİ
  122. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  123. IŞIK ÜNİVERSİTESİ
  124. AMASYA ÜNİVERSİTESİ
  125. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  126. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
  127. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
  128. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
  129. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
  130. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
  131. TED ÜNİVERSİTESİ
  132. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
  133. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
  134. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
  135. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
  136. İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
  137. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
  138. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
  139. MEF ÜNİVERSİTESİ
  140. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
  141. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
  142. UFUK ÜNİVERSİTESİ
  143. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
  144. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
  145. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
  146. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
  147. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
  148. SANKO ÜNİVERSİTESİ
  149. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
  150. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
  151. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
  152. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
  153. İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
  154. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
  155. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
  156. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
  157. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
  158. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
  159. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
  160. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
  161. TOROS ÜNİVERSİTESİ
  162. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
  163. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
  164. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
  165. ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
  166. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Kaynak : https://haberglobal.com.tr/gundem/turkiye-deki-en-iyi-universiteler-aciklandi-72356?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
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