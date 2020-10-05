ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı, hazırladığı raporda Türkiye’deki 166 üniversitenin akademik performansını sıraladı. Sıralamaya göre Türkiye’nin akademik performans bakımından en iyi üniversitesi Hacettepe oldu.

Dünyanın en iyi üniversiteleri, bu unvanları genellikle sergiledikleri akademik performanslarına göre alırlar. Ülkemizde de üniversiteler akademik verilere göre sıralanıyor. ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı’nın hazırladığı rapora göre Türkiye’deki 166 üniversitenin akademik performansı sıralandı. Yapılan bu listeye göre ülkemizde en iyi üniversite Hacettepe olurken, ikinci sırada ODTÜ seçildi. Üçüncü sırada ise İTÜ yer aldı.

URAP 2020 - 2021 Türkiye sıralaması ismiyle yayımlanan tablo, Clarivate Analytics / InCites ile YÖK’ün verileri kullanılarak hazırlandı. URAP 2020 - 2021 Türkiye sıralaması tablolarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üniversiteler kendi grupları içinde de sıralandı

Hazırlanan tablolarda yükseköğretim üniversitelerindeki farklılıklar da göz önüne alındı. Devlet - vakıf; tıp fakültesi olan - olmayan; 2000 yılı öncesi - sonrası gibi gruplar yer alırken, toplamda 166 üniversiteye yer verildi. Tablodaki üniversitelerin 110’u devlet üniversitesi olurken 56’sı ise vakıf üniversitesi oldu.

166 üniversitede toplamda 82 bin 305 öğretim üyesi yer alırken, öğrenim gören öğrenci sayısının ise 2 milyon 294 bin 82 bin 305 olduğu açıklandı. Sıralamada yer alan üniversitelerde etki değeri yüksek dergilerde (Q1, Q2, Q3) yayımlanan toplam makale sayısının 31 bin 271 olduğu raporlandı.

Makalelerin çoğunluğu devlet üniversitelerinden

Vakıf üniversitelerinin her ne kadar daha fazla imkanı bulunuyor olsa da yayımlanan makalelerin büyük çoğunluğunun devlet üniversitelerinden çıktığı görüldü. 31 bin 271 makalenin yüzde 84’ü devlet üniversitelerinden çıkarken, son 5 yılda 1 milyon 290 bin 687 aftın yüzde 85’inin de devlet üniversitelerine ait olduğu açıklandı.

En İyi Üniversiteler hangileri?

2020 - 2021 URAP Türkiye sıralamasında en başarılı üniversite Hacettepe Üniversitesi seçilirken, onu ODTÜ, İTÜ, İstanbul, Koç, Gazi, Ankara, Gebze Teknik, Bilkent ve Ege üniversiteleri takip etti. Üniversitelerin tam sıralaması ise şu şekilde: