6,6 Şiddetindeki İzmir Depreminin Ürpertici Sesi Paylaşıldı

Cuma günü 14.51'de meydan gelen İzmir depreminin en az kendisi kadar ürkütücü ses kaydı bugün paylaşıldı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu, Kuşadası istasyonunda deprem anında kaydedilen sinyali işitebilir hale dönüştürdü.

Cuma günü saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar açıklarında 6,6 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesinin bir kısmı tarafından hissedilen deprem, İzmir'in Bayraklı ilçesi başta olmak üzere diğer bazı ilçelerde binaların yıkılmasına ve insanların hayatlarını kaybetmesine neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a yükseldiğini duyurdu. AFAD, açıklamasında 896 yaralı vatandaşın 667'sinin taburcu edildiğini de paylaştı. İzmir'de arama kurtarma çalışmalarınınsa halen 8 binada sürdüğü belirtildi.

Depremin sesi:

Seferihisar'ın 17 kilometre açığında ve 16,54 kilometre derinlikte meydana gelen yıkıcı depremin korkutucu sesiyse bugün yayınlandı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu, Kuşadası istasyonunda deprem anında kaydedilen sinyal sesini işitebilir hale dönüştürdü.

Sesiyle de insanı korkutan deprem, Ege Denizi'nde uzun zamandır görülen en büyük depremlerden birisiydi. 15 saniye boyunca şiddetli bir şekilde sallayan depremin ardından şu ana kadar 4'ün üzerinde 40 artçı sarsıntı, toplamda 850 artçı sarsıntı meydana geldi.

Geçtiğimiz günse deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem hakkında bir açıklama yaptı. Ahmet Ercan, depremin büyüklüğünün birçok ülkenin de açıkladığı gibi 7 olduğunu söyledi. Ercan, depremin yıkım gücünün 9 olduğunu ifade ederek ortaya çıkan enerjinin 35 atom bombası gücünde olduğunu belirtmişti.