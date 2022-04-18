Türkiye'deki Fiber İnternet Abone Sayısı Açıklandı - 2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugün paylaştığı yeni verilerle Türkiye'deki fiber internet abone sayısını ve toplam geniş bant abone sayısını paylaştı. Fiber internet kullanıcılarının oranı, toplam abonelerin yanında bir elin parmakları kadar kaldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, son günlerde altyapı projeleriyle yeniden gündeme gelen Türkiye’deki haberleşme sektörü hakkında bugün yeni bir veri paylaştı. Bakanlık, haberleşme sektörüyle ilgili paylaştığı yazılı açıklamasında internet altyapı yatırımlarının devam ettiğini belirterek Türkiye’deki geniş bant internet abone sayısını açıkladı.

Paylaşılan açıklamaya göre Türkiye’deki geniş bant internet abone sayısı, 70 milyonu mobil olmak üzere toplam 88,2 milyona yükseldi. İnternet altyapısının önem kazandığının vurgulandığı açıklamada fiber internet sayısının da %21’lik artışla 4,8 milyonu geçtiği aktarıldı. Buna göre Türkiye'deki internet kullanıcılarının sadece yüzde 5,4'ü fiber internet kullanıyor. 2021 yılında sabit geniş bant abonelerinin aylık veri kullanımının da %27,5 artışla 204,4 GB’a çıktığı ifade edildi.

Fiber altyapı %11 oranında arttı

Bakanlık, 2021 yılında toplam telefon trafiğinin de bir önceki yıla göre %5 arttığını ve 318 milyar dakikaya ulaştığını paylaştı. Bu trafiğin yaklaşık %98’inin mobil şebekelerden yapıldığı, sabit şebekelerde başlatılan trafiğin ise 5,2 milyar dakika olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra Bakanlık, fiber altyapının geniş bant internet ve mobil teknolojilerin gelişiminde önem arz ettiğini, fiber altyapının 2021’de %11 civarında artarak 471 bin kilometreye ulaştığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz hafta Türkiye’de fiber internet konusunda amaçlarının ortak bir altyapı şirketi kurmak olduğunu açıklamıştı. Türkiye’deki operatörlerin kendi altyapı ağlarını kurmaları, bugüne kadar ortak ve daha geniş kapsamlı bir altyapının kurulmasını engelliyordu ve büyük bir tartışma konusuydu.