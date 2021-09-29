BTK'nın ikinci çeyreğe ilişkin Pazar Verileri Raporu'ndan veriler paylaşan Ömer Fatih Sayan, Türkiye genelinde geniş bant internet abone sayısının 85,7 milyona ulaştığını açıkladı. Bu kullanıcıların ne yazık ki yalnızca 4,3 milyonu fiber internet erişimine sahip.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2021 yılının ikinci çeyreğine ilişkin hazırladığı Pazar Verileri Raporu'na ilişkin bazı veriler paylaştı. "Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı'mız meyvelerini veriyor." diyen Bakan Yardımcısı Sayan, Türkiye genelinde genişbant internet abone sayısının 85,7 milyona ulaştığını belirtti. Bu istatistik, geniş bant internet kullanıcılarının sayısının bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise yüze 9,3'lük artış yaşandığını gözler önüne seriyor.

Ömer Fatih Sayan tarafından yapılan açıklamalara göre bu 85,7 milyon abonenin 11,3 milyonu, xDSL abonelerinden oluşuyor. Fiber internet kullanma lüksüne sahip olan abonelerin sayısı 4,3 milyon olarak açıklanırken, kablo internet abonelerinin sayısı ise 1,3 milyon olarak kayda geçmiş durumda. BTK'nın Pazar Verileri Raporu'na göre internet servis sağlayıcılığı sektörünün toplam geliri ise 3,7 milyar TL seviyesine ulaşmış durumda.

Aylık ortalama kullanım, 211 GB'ye ulaştı

BTK'nın Pazar Verileri Raporu, tüketicilerin internet kullanım istatistiklerine de ışık tutuyor. Ömer Fatih Sayan'ın konuyla ilgili paylaşımına göre genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanım miktarı 211 GB'ye ulaşmış durumda. Mobil genişbant internet aboneleri ise aylık ortalama 10,5 GB veri kullanımı yaparken, 4.5G aboneleri ise 12 GB harcadılar.

Ömer Fatih Sayan'ın yaptığı paylaşımlarda yer alan bir diğer önemli husus da alan adlarının kayıtlanmasıyla ilgiliydi. Sayan, 2021'in ikinci çeyreğinde yapılan .tr uzantılı alan adı kayıtlarının yüzde 84,3'ünün .com.tr, yüzde 2,8'inin .gen.tr, yüzde 2,8'inin .org.tr ve yüzde 2,5'inin de yüzde .av.tr uzantısına sahip olduğunu açıkladı. Ayrıca ikinci çeyrek boyunca 5 milyon 755 bin 987 adet elektronik sertifika oluşturuldu ve bunların 5 milyon 31 bin 726 tanesi elektronik imzaydı...