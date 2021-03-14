Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası'nın her kategorisinin kazanan isimleri bugün açıklandı. Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu, dünya internet klavye şampiyonasının kayıtlarının da başladığını duyurdu.

Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası dün sona erdi. Bu yıl internet üzerinden yapılan ve 20 ilimizdeki 61 okuldan toplamda 187 kişinin katıldığı şampiyonanın kazananları bugün açıklandı. Şampiyona, her yıl olduğu gibi F klavyede gerçekleştirildi.

15 Şubat – 13 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenen 2021 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası, anadil yarışında 5, çok dilli yarışlardaysa 3 kategoride değerlendirildi. Şampiyonada galip gelenlerin isimleri, bulundukları kategoriler ve performansları şu şekilde:

Şampiyonanın kazananları:

Anadil Yarışında:

0-12 yaş küçükler : Şerife Nisa Erdin – Dakikada net 62 sözcük

: Şerife Nisa Erdin – Dakikada net 62 sözcük 13-16 yaş öğrenciler: Nisan Maya Tunçoğlu – Dakikada net 134 sözcük

Nisan Maya Tunçoğlu – Dakikada net 134 sözcük 17-20 yaş gençler: Mete Özen – Dakikada net 112 sözcük

Mete Özen – Dakikada net 112 sözcük 21-99 yaş deneyimliler: Erdi Çiller – Dakikada net 144 sözcük

Çok dilli yarışlarda:

13-16 yaş öğrenciler: Nisan Maya Tunçoğlu – 16 dil, net 56.404 vuruş

Nisan Maya Tunçoğlu – 16 dil, net 56.404 vuruş 17-20 yaş gençler: Mete Özen – 14 dil, net 49.002 vuruş

Mete Özen – 14 dil, net 49.002 vuruş 21-99 deneyimliler: Cengizhan Özal – 15 dil, net 65.580 vuruş

​ Sonuçların tamamını görmek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Yarışmacılar, şampiyonada Türkçeye en uygun olan F klavyede 10 parmakla klavyeye bakmadan yarışıyorlar. Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu, on parmakla bilgisayar kullanımını artırmak için yakın zamanda oyunlu F klavye programını tanıtacaklarını açıkladı.

Parmaklarını dünyada konuşturmak isteyenler için de bir duyuruya yer verildi. Federasyon, 2021 yılı Dünya İnternet Klavye Şampiyonası kayıtlarının başladığını ve 30 Nisan 2021'e kadar süreceğini belirtti. Dünya klavye şampiyonası, 15 Mart 2021'de, yani yarın başlayacak ve 12 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek.