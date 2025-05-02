Yerli uçan araba şirketi AirCar, Türkiye'de bir ilke imza attı. Şirket, iki kişilik uçan arabasıyla ilk insanlı test uçuşunu gerçekleştirdi. Başarıyla tamamlanan testte, bizzat AirCar CEO'su yer aldı.

Türkiye'nin uçan araba girişimi "AirCar", ülkemizde bir ilke imza attı. Şirket, ilk uçan arabasını resmen test etti. Bilişim Vadisi tesislerinde gerçekleştirilen test, başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu.

AirCar'ın uçan araba testleri, şirketin kurucusu ve CEO’su Eray Altunbozar tarafından bizzat gerçekleştirildi. Önce tek kişilik prototip ile havalanan Altunbozar, Bilişim Vadisi kampüsü içerisinde bulunan helikopter pistine iniş yaptı. Burada iki kişilik modele geçiş yapan AirCar CEO'su, insanlı uçuş testini başarıyla tamamlamış oldu.

Türkiye'nin uçan arabası işte böyle görünecek

AirCar'ın iki kişi taşıyabilen uçan araba modeli, oldukça etkileyici özelliklere sahip. 200 kilogram taşıma kapasitesine sahip olan uçan araba, tek şarjla 80 kilometreye kadar yol alabiliyor. Standart bir helikopterden 5 kat daha sessiz çalışabilen uçan araba, İstanbul'daki herhangi iki nokta arasındaki mesafeyi 10 dakikaya düşürmeyi amaçlıyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse tek kişilik versiyon, bu yıl içerisinde seri üretime hazır hâle gelecek.

Toplamda 8 motor ile çalışan Türkiye'nin uçan arabası, oldukça güçlü bir yapıya sahip. Mesela test uçuşu sırasında 35 kilometrenin üzerinde rüzgâr olmasına rağmen herhangi bir sorun yaşanmadı. Yerden 8 metre yüksekte gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 dakika süren test uçuşu, tüm güvenlik protokollerine uygun bir şekilde tamamlandı.

AirCar CEO'su Eray Altunbozar, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: AirCar ile uçan arabalar artık bilim kurgu değil. Gerçekleşiyor hem de Türkiye'de gerçekleşiyor. Bundan sonraki adımımız, üretim tesisimizi kurmak ve seri üretime geçmek olacak. Bugün, dünyada iki kişilik uçan araba ile insanlı uçuşu gerçekleştirmiş 5 firmadan biriyiz.

AirCar'ın insanlı test uçuşuna ilişkin görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz: