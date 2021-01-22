Türkiye'de Koronavirüsü Etkisiz Hale Getiren Sprey Üretildi

Uludağ Üniversitesi'nden bilim insanları, koronavirüsü bir dakikada etkisiz hale getiren sprey geliştirdi. Uzunca bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan ürün, burun dokusuna hiçbir zarar vermiyor. Uzmanlar, spreyin koruyucu olacağını düşünüyorlar.

Koronavirüs salgınını sona erdirmek aşılama çalışmaları devam ederken, alternatif çözümler üzerinde de duruluyor. Bu bağlamda üretilen en yeni ürün ise bir burun spreyi oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları tarafından geliştirilen sprey, koronavirüsü bir dakika içinde tamamen etkisiz hale getiriyor.

Konuyla ilgili açıklamalar, koronavirüsü 1 dakikada etkisiz hale getiren spreyin arkasındaki bir numaralı isim olan Opr. Dr. Ahmet Ümit Sabancı tarafından yapıldı. Sprey çalışmalarına pandemi öncesinde başladığını, pandemi sürecine girilmesiyle birlikte de koronavirüse odaklanarak hareket ettiklerini ifade eden Sabancı, yaptıkları incelemeler sonucunda virüsün bir dakika içinde etkisiz hale geldiğini tespit ettiklerini söyledi.

İşte güçlü bir koruyucu olarak kullanılabilecek o sprey

Ahmet Ümit Sabancı, sprey üretimini gerçekleştirdikten sonra bu spreyin dil ve burun dokusuna zarar verip vermediğini de incelediklerini, dokular üzerinde herhangi bir etkiye rastlanmadığını söylüyor. Yani böylesi bir sprey, sağlık açısından herhangi bir problem teşkil etmiyor. Koronavirüsün ağız ve burun yoluyla bulaştığının bilindiğini ifade eden operatör doktor, virüsün 1 dakika gibi kısa bir sürede etkisiz kalmasının, hücre içine geçişi engelleyeceğini belirtiyor. Haliyle de bu sprey, COVID-19'a karşı güçlü bir koruyucu olarak kullanılabilecek.

Spreyle ilgili başka bir açıklama ise Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel tarafından yapıldı. Projeye başladıktan sonra Çukurova Üniversitesi'nden Doç. Dr. Atıl Bişkin ile iş birliği yaparak çalıştıklarını söyleyen Temel, yaptıkları çalışmalarla solüsyonun etkinliğini kanıtladıklarını ifade etti. Spreyin sağlık açısından bir sorun teşkil edip etmediği üzerinde durduklarını da ifade eden doçent, spreyin epitel doku üzerinde iyileştirici etkisinin olduğunu beyan ediyor. Bilim insanları, ürünün ne zaman satışa çıkacağına dair bir açıklama yapmadılar.