Çanakkale, Bursa ve Bilecik'te Orman Yangını Alarmı

Havaların ısınmaya başlaması orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Ülkenin üç farklı ilinde orman yangını çıktığı bildirildi.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yaz ülkenin farklı noktalarını birden fazla oldukça şiddetli orman yangını çıkmış; 8 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda yüz binlerce hektar alan kül olmuştu. Günlerce kontrol altına alınamayan yangınlarda, yangına müdahale edecek yeterli helikopter ve uçak olmaması ise eleştirilerin hedefi olmuştu.

Yaz aylarının korkulu rüyası olan orman yangınları bu yıl biraz erken geldi. Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye’nin üç farklı ilinde orman yangını çıktı. Yangınlardan ikisi kontrol altına alınırken, bir yangının söndürülmesi için çalışmalar hala devam ediyor.

Bursa, Bilecik ve Çanakkale'de orman yangını

Bursa'da orman yangını

Çanakkale, Bursa ve Bilecik olmak üzere üç farklı ilde orman yangısı çıktı. Bu yangınlardan Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi ile Osmangazi ilçesi Karaislah Mahallesi yakınında bulunan ormanlık alanlarda çıkan yangınlara, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerce derhal müdahaleye başlandı. Yangın, rüzgarın şiddetiyle Soğukpınar Mahallesi’ne kadar ilerledi. 60 hektarlık alanın etkilendiği yangının sabaha karşı kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının hala devam etmekte olduğu bildirildi.

Bilecik'te çıkan orman yangını

Bilecik’te çıkan orman yangını ise dün öğle saatlerinde, merkeze bağlı Kızıldamlar ile Kurtköy arasında bulunan Abuşlar mevkiinde başladı. Rüzgarın etkisiyle giderek kuvvetlenen yangın neyse ki 12 saat sonra, köy merkezine ulaşmadan kontrol altına alındı. Bölgede inceleme yapan ve yetkililerden bilgi alan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, “Öğleden sonra başlayan yangının saat 00.15 itibarıyla kısmen kontrol altına alındı. 43 iş makinesi ve 174 personelle yangınla cansiperane mücadele edildi. Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınmış oldu. 300 dönümlük bir alandan bahsediliyor ama gün ağardığında daha da net bir şekilde ortaya çıkaracağız” şeklinde kaydetti.

Çanakkale'de çıkan orman yangını

Öte yandan Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol atına almak için çalışmalar hala devam ediyor. Dagoba köyü yakınındaki ormanlık alanda başlayan yangın, bölgede saatteki hızı 30 kilometrenin üzerinde olan şiddetli rüzgar sebebiyle iyice büyüdü.

15 arasöz ve 5 su tankeriyle birlikte pek çok işçinin müdahale etmekte olduğu yangın için Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Yangının başından bu yana Çanakkale'deki tüm imkanlarımızı bölgeye seferber ettik. Ankara'dan da Sayın Genel Müdürümüzün talimatıyla İstanbul, Bursa ve Balıkesir'den takviye ekiplerimiz yola çıktı. Yangında şu ana kadar belli bir mesafe kat ettik ama henüz 'kontrol altına aldık' diyemiyoruz. Yangın şu anda devam ediyor. Kontrol altına alınmasının ardından çıkış nedeni konusunda ekiplerimiz çalışma yapacak." ifadelerini kullandı. Buna ek olarak bölgede tarım alanlarının da olduğu belirtildi.

Türkiye bu yıl orman yangınlarına karşı hazırlıklı mı?

Peki, geçen yıl ciğerleri yanan Türkiye bu yıl orman yangınlarına ne derece hazırlıklı? Konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2022 yılı bütçesinde yangın söndürme uçağı alınması için 2 milyar 400 milyon liralık bir bütçe ayrıldığını kaydetmiş; 5 orman yangını uçağı daha alınacağını belirtmişti. Özellikle de yangınların etkisinin yoğun hissedildiği bölgelerde her 5 kilometrede bir olacak şekilde yangın havuzları ve göletlerin kurulmasını planladıklarını ifade eden Karacabey, filolarını ve ekiplerini güçlendirmek için çalışmaların da dürdüğünü aktarılmıştı.

Bununla birlikte insansız hava aracı sayısının 8’e, yangın söndürme uçaklarının sayısının 20’ye ve helikopter sayısının 55’e çıkarılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yangınlara yönelik bir de yapay zeka sistemi kurulacağını açıklamış; 'Uzaktan Duman Algılama Yangın Erken Uyarı Sistemi' isimli bu sistemin orman gözetleme kulelerindeki kameralar aracılığıyla 20 kilometrelik alandaki dumanı algılayabileceği ve iki dakika içinde yangını tespit edebileceği belirtilmişti.