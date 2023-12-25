TÜİK, 2022 yılına ilişkin Kazanç Yapısı İstatistikleri raporunu yayımladı. Rapor, Türkiye'de en çok ve en az kazandıran sektörleri gün yüzüne çıkarttı. Ayrıca Türkiye'nin ortalama brüt maaşı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin Kazanç Yapısı İstatistikleri araştırmasına ait sonuçları paylaştı. Bu araştırma, ülkemizdeki maaş durumlarını, en çok ve en az kazandıran sektörlerin hangileri olduğunu gözler önüne serdi. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan, TÜİK'in araştırmasına ilişkin verilere bakalım.

Aylık ortalama kazanç: 12 bin 450 TL

TÜİK'in yayımladığı verilere göre Kasım 2022'de aylık ortalama kazanç, 12 bin 450 TL idi. Ücretli çalışan erkekler aylık ortalama 11 bin 233 TL kişi başı brüt maaş alırken, kadınlarsa aylık ortalama 10 bin 961 TL brüt maaş aldılar. Buna destekler de eklendiği zaman 12 bin 450 TL'ye ulaşıldı. Bu veriler ışığında çalışanların yıllık brüt kazançları, 144 bin 390 TL olarak kayıtlara geçmiş oldu.

Her ay 201,3 saat çalıştık

Kasım 2022 verilerine göre maaşlı çalışanlar, bir ayın 201,3 saatini çalışarak geçirdiler. Erkekler 206,3 saat, kadınlar ise 191 saat çalıştılar. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde saatlik brüt ücretin ortalama 55,4 TL olduğunu görüyoruz.

Yükseköğretim mezunları daha fazla kazandı

TÜİK araştırması, eğitim düzeyi ile kazanç arasında doğru orantı olduğunu gözler önüne serdi. Hiç eğitim almamış veya ilkokul mezunu olan vatandaşlar, en düşük gelir elde edenlerdi. Yükseköğretim mezunları da en yüksek gelir düzeyine sahip olanlardı.

Kazanç Yapısı İstatistikleri araştırmasına göre en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı elde edenler, yükseköğretim mezunu erkeklerdi. Bu bireylerin kazançları 207 bin 112 TL olarak kayıtlara geçti. Aynı şartlara sahip kadınlarsa 171 bin 568 TL yıllık ortalama brüt kazanç elde ettiler. Erkekler, tüm alanlarda kadınlardan daha fazla kazanç sağladılar.

En yüksek kazanç sağlayan sektör: Finans ve sigorta

TÜİK tarafından yapılan araştırma, en çok kazanç sağlayan sektörün "finans ve sigorta" olduğunu gözler önüne serdi. Bu sektörde çalışanların yıllık ortalama kazançları 293 bin 511 TL seviyesindeydi. Bu sektörü 284 bin 842 TL kazanç ile "bilgi ve iletişim", 229 bin 108 TL kazanç ile de "kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor" sektörleri takip etti.

En az kazanç sağlayan sektöre baktığımızda ise "konaklama ve yiyecek hizmeti"nin zirvede olduğunu görüyoruz. Bu sektörde çalışan bireylerin yıllık ortalama kazançları 99 bin 290 TL olarak kayıtlara geçti. Bu sektörü 102 bin 109 TL ile "gayrimenkul", 104 bin 768 TL ile de "inşaat" sektörü takip etti.

En çok yöneticiler, en az nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları kazandı

En çok ve en az kazandıran sektörlerin alt kümesi olarak kabul edebileceğimiz meslek gruplarında ise çok da şaşırtmayan sonuçlarla karşılaşıyoruz. Yöneticiler, yıllık ortalama 276 bin 507 TL brüt kazanç ile en çok kazanan meslek grubuydu. En az kazananlar ise brüt 94 bin 849 TL ile nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri sektöründe çalışanlar oldu.