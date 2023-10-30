Yeni bir araştırma, lise mezunlarının en hızlı iş bulan grup olduğunu ortaya koydu. Eğitim seviyesi arttıkça iş bulma süresinin de artış gösterdiği bilgisi verilere yansıdı. Araştırma binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'de iş bulmak ve çalıştığımız işi koruyabilmek, çok da kolay değil. Neticede aynı alanda çalışan binlerce kişi ile denk gelmek mümkün ve işveren, haklı olarak işine gelen personel ile yoluna devam etmek istiyor.

Eleman.net, mavi yaka ve ara kademe pozisyonları için çalışanların iş bulma süreçlerini incelediği bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre lise mezunları, en hızlı şekilde iş bulan grup olarak öne çıktı. Onları ön lisans mezunları ve lisans mezunları takip etti. Üniversitelerde dirsek çürütenler, ilginç bir şekilde daha zor iş buluyor...

Lise mezunları en kısa sürede iş bulabilen grup oldu

Ankette katılımcılara “İş arama sürecinizde genellikle ne kadar süre içerisinde bir iş bulabiliyorsunuz?”, “Hangi sektörde çalışıyorsunuz?”, “Şu anki işinizde ne kadar maaş alıyorsunuz ya da son işinizde ne kadar alıyordunuz?" soruları yöneltildi. Farklı sektörlerden ve meslek gruplarından binlerce çalışan araştırmaya katıldı. Anket sonuçlarına göre lise mezunlarının iş bulma süresi, 1 ayın altında oluyor.

Yapılan araştırmada adaylara sorulan "İş arama sürecinizde genellikle ne kadar süre içerisinde bir iş bulabiliyorsunuz?" sorusuna adayların yüzde 46’sı 1 aydan daha az, yüzde 27’si 1-3 ay arası, yüzde 9’u 3-6 ay arası, yüzde 13’ü ise 1 yıldan daha uzun cevabını verdi.

Ankete göre en hızlı iş bulabilen yüzde 46'lık kesimin çalıştığı sektörlerin dağılımı yüzde 41 ile gıda, yüzde 17 ile eğitim, yüzde 15 ile hizmet, yüzde 14 ile mağazacılık / perakendecilik, yüzde 12 ile de elektrik ve elektronik olarak karşımıza çıktı. Ayrıca araştırmaya katılanların yüzde 41'lik kısmı asgari ücretin üzerinde maaş alıyor. Yani çalışanların yüzde 59'u, en iyi ihtimalle asgari ücret alıyor.