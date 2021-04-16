Türkiye'nin ilk orta menzilli füze motoru olan TEI-TJ300, bir dünya rekoruna imza atmayı başardı. Yerli ve milli motor, 240 mm'lik çapıyla 1.342 Newtonluk itki kuvveti seviyesine ulaştı. Bu seviye, Türkiye'nin yerli ve milli motorunu alanının en iyisi yapmayı başardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bugün çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamalarda, TÜBİTAK iş birliğinde geliştirilen Türkiye'nin ilk orta menzilli füze motoru (TEI-TJ300), dünyada bir rekora imza atmayı başardı. TÜBİTAK, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ve Roketsan tarafından ortak olarak geliştirilmekte olan motor, itki seviyesinin yüksekliği ile rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.

TEI-TJ300, 240 mm çapa sahip olan bir motor olarak karşımıza çıkıyor. Bu turbojet motor, sahip olduğu çap değeri ile "230-250 mm"lik motorlar sınıfına giriyor. Bu sınıfta yer alan diğer ürünlerin en güçlü olanı ise 250 mm çap ve 1.250 Newton itki seviyesine sahipti. Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli turbojet motor ise 240 mm çapta olmasına rağmen 1.342 Newtonluk itki kuvvetine ulaştı. Bu da Türkiye'nin ilk orta menzilli füze motorunun ismini, tarihe yazdırmış oldu.

İşte dünya rekoru kıran o motor

Konuyla ilgili olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan da bazı açıklamalar geldi. Twitter üzerinden açıklama yapan Varank, bu motorun kara, deniz ve hava savunma sistemlerinde aktif olarak kullanılacağını söyleyerek, motorun ardındaki ekibi tebrik etti.

2017 yılından beri çalışmaların devam ettiği TEI-TJ300 motoru ile ilgili en önemli gelişme, 2020 yılında gerçekleşmişti. Bakan Varank, haziran ayında gerçekleştirilen bir etkinlikte bu motorun ilk prototipini çalıştırmış, Türkiye'nin göğsünü kabartmıştı. Test aşaması devam eden motorun 5.000 feette ses hızının yüzde 90'ına ulaşan hızlarda çalışabiliyor ve çalışmak için marş motoruna ihtiyaç duymuyor oluşu, TEI-TJ300'ün Türkiye'nin göz bebeği olacağı anlamına geliyor.

Mustafa Varank'ın konuyla ilgili açıklaması

İşte dünya rekoru kıran orta menzilli füze motorumuzun test edildiği o anlar