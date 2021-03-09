Yeni bir orta irtifa atışı gerçekleştiren Hisar O+, son testinde şimdiye kadarki en uzak menzildeki hedefi etkisiz hale getirmeyi başardı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile bir orta irtifa hava savunma sistemi olan HİSAR O+’nın maksimum menzil ve maksimum irtifada vaha hedefini doğrudan atış ile vurarak etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Prof. Dr. Demir, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “HİSAR A+ tesliminden sonra HİSAR O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti” ifadelerini kullandı.

HİSAR O+ nedir?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere noktasal ve bölgesel hava savunması yaparak orta irtifadaki hedefleri etkisiz hale getirmek için ASELSAN ve ROKETSEN iş birliğinde geliştirildi. HİSAR O+, dağıtık mimaride, tabur ve bataryalarda kullanılacak.

HİSAR O+ projesi dahilinde Batarya Atış Kontrol Merkezi, Orta İrtifa Radarı, Elektro-Optik Sistem ve Füze Fırlatma Sistemlerinden oluşan OİHSFS Bataryası, Tabur Atış Kontrol Merkezi ve Erken İhbar Merkezleri Arayüzü (Link-16) Orta İrtifa Füzesi de geliştirilecek.