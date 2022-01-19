Gaziantep Kara Teslim: İşte Yaşananlar ve Tavsiyeler

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, Gaziantep'te felakete dönüştü. Şehir merkezinde yaşanan aksaklıklardan sonra Gaziantep ile diğer kentleri birbirine bağlayan otoyollar da tıkandı. İşte yaşananlar ve bölgede mahsur kalan vatandaşlar için tavsiyeler.

Türkiye, kış mevsimini tam anlamıyla yaşamaya başlamış durumda. Öyle ki Türkiye'nin neredeyse yarısında okullar tatil edildi. Ayrıca doğudan batıya kadar hemen her yer, dün itibarıyla kar yağışı ile karşılaştı. Bazı yerlerde ise hayat tam anlamıyla felç oldu. Özellikle de Gaziantep'ten gelen haberler, kar esaretinin ulaştığı korkunç boyutları gözler önüne seriyor.

Aslına bakacak olursak yaşananlar bir sürpriz değil. Zira Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bundan günler öncesinde kar haberlerini vermişti. Belediyeler de teyakkuza geçmiş ve özellikle de sosyal medyada gövde gösterisi yapmışlardı. Konuyla ilgili paylaşımlar yapan belediyelerden bir tanesi de Gaziantep'ti. Yetkililer, devasa bir ekiple kar yağışını bekledilerini, tuzlama ve temizleme araçlarının hazır durumda olduğunu belirtmişlerdi. Ancak uygulamalar, ne yazık ki istenildiği gibi olmadı. Kentte hayat durdu.

İşte neredeyse 24 saattir devam eden kar esaretinde yaşananlar

Gaziantep'teki kar yağışı, dün sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Gün içerisinde şiddetini artırsa da bölgeden herhangi bir olumsuzluk haberi gelmedi. Ancak iş çıkış saatlerinin yaklaşmasıyla başlayan trafik yoğunluğu, kar yağışı nedeniyle sevinen Gaziantepliler için kabusun fitilini ateşledi. Kent genelinde otobüslerden tramvaya kadar neredeyse tüm toplu taşıma araçları yolda kaldı. Aslında akşam üzeri yaşanan gelişmeler, büyük felaketin yolda olduğunun açık bir göstergesiydi.

Vatandaşın isyanı başladı

Kar yağışının şiddetlenmesiyle kent genelinde yoğunlaşan trafik, işinden çıkıp evine gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar ilk etapta gecikmelerden şikayetçiydi. Ancak bir süre sonra bu durum değişti. Öyle ki trafiğin kilitlenmesiyle otomobiller de toplu taşıma araçları da olduğu yerde kaldı. Saatler boyunca devam edecek bekleyişten habersiz olan vatandaşlar, özellikle de Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla belediyeyi göreve çağırdılar. Vatandaşın iddiasına göre kentin ana arterlerinde bile kar temizleme çalışması yapılmamış, bu durum tüm kenti felç etmişti...

*Dün akşam saatlerinde Gaziantep'ten gelen bir fotoğraf.

Tramvayların bile yolda kaldığını gösteren bir video:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Fatma Şahin'den bazı açıklamalar geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili açıklamalarında çalışmaların sürdürüldüğünü ancak yolda kalan otomobiller nedeniyle çalışmaların bazı lokasyonlarda durduğunu duyurdu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in dün akşam yaptığı açıklamalarda ise kent genelinde çalışmaların devam ettiği ve sabahın ilk ışıklarında kentteki sorunların çözüleceği ifade edildi. Sabah saatlerinde yeni bir paylaşım yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki trafik sorununun çözüldüğünü duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalar:

Uyarılara rağmen trafiğe kar lastiği vb. ekipmanları olmadan çıkan araçlar sebebiyle yoğun kar yağışına müdahalemiz oldukça zorlanmaktadır. Kurallara uymadan trafiğe çıkmamanızı önemle rica ederiz. Lütfen dikkatli olalım.

Gaziantep’teki yoğun kar yağışı sonrasındaki yol temizlik çalışmalarımız halen devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir olarak tüm ekiplerimizle Gazi şehri yeni güne hazırlıyoruz.

Kaos kent merkezinden ibaret değildi

Gaziantep'i etkisi altına alan kar yağışında belki de en şanslı olan kişiler, şehir merkezlerinde mahsur vatandaşlardı. Zira bu vatandaşların çevresinde akaryakıt istasyonu, market, karakol gibi çok sayıda yer bulunuyordu. Yani bir şekilde kurtuluş şansı vardı. Bölge halkı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla araçlarını yolda bıraktığını ve yürüyerek evlerine ulaşacaklarını söylüyorlardı. Emin olun, bu bile büyük bir şanstı. Zira az sonra anlatacaklarımız, tam anlamıyla kanınızı donduracak türden...

*Yolda kalan otobüsü kurtarmaya çalışan Gaziantepliler.

Gaziantep-Adana yolu, dünden beri kapalı

Gaziantep'teki esas kriz, şehirler arası yollarda yaşandı. Özellikle de Gaziantep Adana yolu üzerinde bulunan Nurdağı mevki, yoğun kar yağışı nedeniyle tamamen kapalı. Üstelik dün akşam saatlerinden beri kapalı olan yol hala da açılabilmiş durumda değil. Şimdi hep birlikte, bölgeden gelen bazı bilgileri paylaşacağız. Ancak bu bilgiler arasında doğrulanamayanların olduğunu belirtelim. Net bilgi için resmi açıklamalara ihtiyaç var.

*Dün akşam saatlerinde Gaziantep-Adana otoyolunda mahsur kalan vatandaşların sosyal medyada paylaştıkları bir fotoğraf.

Bölgeden gelen bilgilere göre Nurdağı bölgesinde mahsur durumda olan yüzlerce araç var. Üstelik daha dün akşam saatlerinde bu araçların bir bölümünün yakıtının bitmek üzere olduğu ifade ediliyordu. Bu korkunç bir durumdu zira araçların kontak kapatması, içindeki insanların dondurucu soğuğa maruz kalacakları anlamına geliyordu. Ne yazık ki bölgeden gelen bazı acı haberler de mevcut. İddialara göre donarak hayatını kaybeden vatandaşlar var...

Nurdağı bölgesinde mahsur kalan vatandaşların sosyal medyaya attığı bazı videolar:

Nurdağı bölgesindeki son durum

Bölgede mahsur kalan vatandaşlar tarafından yapılan paylaşımlara göre an itibarıyla kolluk kuvvetleri ve diğer yetkililer, mahsur kalan vatandaşların en azından bir bölümüne ulaşmış durumdalar. Ayrıca bölgede kalan ve tesislere yakın olan bazı vatandaşlar da geceyi bölgede geçirdi. Ancak iddialara göre bu olağanüstü durum, bazı fırsatçıları da harekete geçirdi. İddiaya göre bazı işletme sahipleri, sattıkları ürün ve hizmetlere yüzde 100'e ulaşan zam yaptılar...

*Bir vatandaşın bölgeden paylaştığı video.

Sabah saatlerinde paylaşılan fotoğraflar:

Bölgede mahsur kalan vatandaşlara verebileceğimiz bazı tavsiyeler:

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Twitter'da aktif

An itibarıyla Gaziantep'te bizzat mahsur kalmış ya da bölgede mahsur kalan yakınlarınız olabilir. Bu noktada, verebileceğimiz bazı ufak tavsiyeler var. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, gece saatlerinden beri sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. "İlimiz genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle otoban ve karayollları üzerinde mahsur kalan vatandaşlarımız kendileriyle daha hızlı iletişim kurulabilmesi amacıyla bu Twitter paylaşımı altında mesaj gönderebilirler." şeklinde bir mesaj yayınlayan kolluk kuvvetleri, yapılan her paylaşımı büyük bir önemle yanıtlıyorlar ve vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyorlar.

*Paylaşımı görüntüleyemeyenler buradaki bağlantıyı kullanabilir.

Aracınızın egzozunu kontrol etmeyi unutmayın

Mahsur kalan vatandaşlarımız ısınmak için klimalarını kullanıyorlar. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken hayati bir husus var. Öyle ki aracın egzozu karla kaplandıysa, temizlik yapmadan sakın klimayı çalıştırmayın. Zira tıkanan egzoz, karbonmonotsit gazını aracın içine verecektir. Bu da zehirlenmeye ve en nihayetinde de can kayıplarına neden olur. Bölgedeyseniz ya da bölgede bulunan yakınlarınız varsa, en çok dikkat edilmesi gereken hususun bu olduğunu unutmayın.

Kontrol kesim levhası bulmaya çalışın

Yol kenarlarında beyaz zemin üzerine siyah rakamların bulunduğu bazı levhalar bulunur. İşte bu levha, kurtarılmanızda yardımcı olabilir. Yukarıda fotoğrafı yer alan levha, "kontrol kesim levhası" olarak isimlendirilir ve bu levhalar, yoldaki konumuzu bildirir. Yani karayollarındaki esas GPS verisi bu levhalardır. Eğer yakınlarınızda bu levhalardan mevcutsa, levha üzerindeki rakamları yetkililere bildirin. Kolluk kuvvetleri, konumunuzu anında tespit edecek ve sizler için ellerinden geleni yapacaklardır...