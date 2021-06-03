Türkiye'de Teknoloji Bağımlısı Sayısı İki Katına Çıktı

Bağımlı kişilere yardımcı olmayı hedefleyen Yeşilay Yardım Merkezi, pandemi döneminde teknoloji bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin sayısının iki katına çıktığını dile getirdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19'un yol açtığı pandemiden sonra milyonlarca insan, zaman geçirebilmek için ya akıllı telefonlarına ya da bilgisayarlarına yöneldi. Gereğinden fazla tükettiğimiz sosyal medya ve oyun gibi unsurlar, Türkiye de dahil olmak üzere birçok farklı yerde teknoloji bağımlılığına yol açmış durumda.

İlk bakışta zararsız görünen ancak bir insanın vaktinin çoğunu istemeden de olsa ayırdığı teknoloji bağımlılığı yüzünden tedavi olmak isteyen insanlar son dönemde iyice artmaya başladı. Yeşilay'ın yaptığı açıklamaya göre pandemiden sonra bir teknolojisi bağımlısına dönüşüp Yeşilay Yardım Merkezi'nden (YEDAM) yardım almak isteyenlerin sayısı, iki katına çıkmış durumda.

Teknoloji bağımlılığı, kimyasal bağımlılık kadar ciddiye alınmıyor

Teknoloji bağımlılığı, insanların günlük hayattaki sorumluluklarını yerine getirmesini engellerken, aynı zamanda hem psikolojik hem de fiziksel zararlar verebiliyor. Sosyal medyada geçirilen zamanı ele aldığımız durumda birçok insan, hayatlarının sadece güzel anlarını paylaşan ünlülere bakıp kendi hayatlarından şikayet etme durumuna gelebilirken, üst üste paylaşılan ürün tavsiyeleri yüzünden teknolojinin yanında alışveriş bağımlısına da dönüşebiliyor.

Aynı durum, konsol, bilgisayar ya da mobil fark etmeksizin bir oyun bağımlısı haline gelen insanlar için de geçerli. Saatlerce oyunun başından kalkamamak, yemek yemek gibi en temel ihtiyaçların bile ertelenmesine yol açıyor ve aynı zamanda fiziksel olarak bel, el ve baş ağrılarına da yol açabiliyor.

Bağımlı insanlara ve yakınlarına destek verme amaçlı 2015 yılında kurulan YEDAM, türü ne olursa olsun bağımlılık konusunda yardım almak isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyor. Teknoloji bağımlılığının insanların vakit kaybetmesine yol açtığını belirten Yeşilay Genel Başkan Vekili Dr. Mehmet Dinç, insanların teknoloji bağımlılığını kimyasal bağımlılık kadar ciddi görmedikleri için hafife aldığını ve bu yüzden tedavi olmayı istemekten kaçındıklarını dile getirdi.

Tüm bu önyargılara rağmen pandemiden sonra teknoloji bağımlılığı yüzünden tedavi olmak isteyenlerin sayısının iki katına çıktığını belirten Dinç, konuyla ilgili şu ifadelerde bulundu; "Pandemi, çok boyutlu olarak zor bir dönem. Bu zor dönemde insanlar, sağlıklı bir psikolojik destek bulamadıklarında sağlıksız yollara başvurdu. Bu sağlıksız yollardan biri de dijital teknolojilerin amaçsız, ölçüsüz ve sınırsız kullanımıydı. Bundan muzdarip olan ve bizden yardım almak isteyenlerin sayısı pandemi döneminde 2 kat arttı."