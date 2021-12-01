TUA'dan "Dünya'ya Gök Taşı Çarpacak" İddiası İçin Açıklama

Türkiye Uzay Ajansı, 27 Aralık'ta Dünya'ya çarpacağı söylenen bir asteroit ile ilgili açıklama yaptı. Servis edilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen kurum, 2018 AH isimli gök taşının 4,5 milyon kilometre mesafeden geçeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayında düzenlenen bir etkinlikte Milli Uzay Programı'nı tanıtmış, bu sektörde artık bizim de olduğumuzu duyurmuştu. Yapılan açıklamalara göre Türkiye'nin uzay çalışmaları, 2018 yılında resmen kurulan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) aracılığıyla sürdürülecekti. TUA şimdi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunmaya başladı.

Son günlerde sosyal medyada konuşulan meselelerden bir tanesi, Dünya'ya yaklaşmakta olan dev bir asteroit olduğuydu. İddialara göre bu dev gök taşı, 27 Aralık'ta gezegenimize çarpacak. Mesele ile ilgili incelemeler yapan Türkiye Uzay Ajansı, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Ajans, Dünya'ya çarpacağı söylenen gök taşı ile ilgili bilgi de verdi.

İşte TUA'dan gelen o açıklama

"Küresel bir felakete neden olabilecek tehlikeli asteroitler oldukça nadirdir. Bu tanımlamada yer alan asteroitlerin eşik boyutunun yarım km ile 1 km arasında olduğu kabul edilmektedir. Bu cisimler Dünya'yı ortalama olarak yalnızca her 1000 yüzyılda bir etkiler."

Haberlerde bahsi geçen 2018 AH isimli asteroidin Dünya'ya çarpması beklenmemektedir. Bu asteroit, Dünya'nın yaklaşık 4,5 milyon km yakınından geçecektir. Bu mesafe, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin neredeyse 12 katıdır.