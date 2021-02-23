TUA, Garson ve Temizlik Görevlisi İçin İş İlanı Yayınladı

Türkiye'nin uzay konusundaki hedeflerini gerçekleştirmekten sorumlu kurum olan Türkiye Uzay Ajansı, 4'ü temizlik görevlisi 2'si garson 6 destek personeli için iş ilanı yayınladı.

Geçtiğimiz haftalarda açıklanan Milli Uzay Programı ile bir anda gündemin ana maddelerinden biri haline gelen Türkiye Uzay Ajansı, başta Ay olmak üzere hedeflenen projelerde insan kaynağının önemine dikkat çekmiş ve kendisine “Uzay alanında 10 yıl içinde en az 10 bin uzman” hedefi koymuştu.

Yeni iş ilanı ile Türkiye Uzay Ajansı, kura ve mülakat ile 4’ü temizlik görevlisi, 2’si garson olmak üzere 6 destek personelinin işe alınacağını duyurdu. TUA, devlete bağlı bir kurum olduğundan söz konusu destek personelleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde İŞKUR üzerinden kabul edilecek.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, daha önce gerçekleştirmiş olduğu açıklamalarda birincil hedeflerinin birinci hedefin Ay görevi kapsamında ateşlenecek milli ve özgün hibrit roketin yapımı olduğunu aktarmıştı ve şu şekilde konuşmuştu:

“'Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz' bizim sloganımız ve buna gerçekten de inanıyoruz. Biz uzayda olmak zorundayız. Uzayda olmayan ülkeler fakirleşecektir. Biz Türkiye olarak 'bunu yapmalıyız, yapabiliriz' diye yola çıktık ve yapabileceğimize de inanıyoruz. Ama biz istiyoruz ki, burada bir uluslararası iş birliği olsun.”