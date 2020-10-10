Starlink Projesi Geniş Çaplı Bir Beta İçin Hazır

Özel uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Starlink projesinin ABD'nin kuzeyi ve Kanada'nın güneyini kapsayacak geniş çaplı bir beta programı için hazır olduğunu söyledi.

Kaliforniya merkezli özel uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Starlink projesi kapsamında bu ayın başlarında yörüngeye 60 yeni uydu daha fırlatmıştı. Son fırlatmayla birlikte yörüngedeki Starlink sayısı 700'ün üzerine çıkarken şirketin CEO'su Elon Musk da uydu üzerinden internet erişimi sağlama hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

Son fırlatmanın ardından açıklamalarda bulunan 49 yaşındaki CEO, Starlink projesinin geniş çaplı bir beta programı için hazır olduğunu söyledi. Musk, açıklamasında "Bu uydular hedef konumlarına ulaştığında ABD'nin kuzeyi ve umarız Kanada'nın güneyinde oldukça geniş çaplı bir açık beta yayınlayabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Yasal izinler alındıktan sonra beta programının kapsamı genişletilecek:

Elon Musk, bu yılın başlarında yaptığı bir konuşmada yalnızca 800 Starlink uydusunun küresel çapta kapsama için yeterli olabileceğini öne sürmüştü. Gelinen son durumda CEO, yasal izinler alınır alınmaz beta sürecinin Kuzey Amerika dışındaki diğer bölgelerde de takip edeceğini söyledi.

Starlink'in web sitesinde yer alan bilgilere göre hizmet, dünyada "erişimin güvenilmez, pahalı veya tamamen kullanılamaz" olduğu bölgelerde yüksek hızlı geniş bant sağlayacak. Ancak ortaya çıkan son raporlar, ağın geniş bant hızlarının SpaceX'in vadettiği gibi saniyede bir gigabit hızdan çok uzakta olduğunu gösteriyordu. Bu sonuçlar ilerleyen günlerde değişir mi bilinmez fakat Starlink'in henüz ilk aşamalarında olan bir proje olduğunu unutmamak gerekiyor.

Bununla birlikte Starlink uydularının astronomik gözlemlere müdahale ettiği yönünde tartışmalar da hâlen devam ediyor. Musk, geçtiğimiz aylarda konu hakkında yaptığı bir konuşmada "Astronomik keşiflerde hiçbir etkiye neden olmayacağımızdan eminim. Sıfır. Bu benim tahminim. Sıfırın üstündeyse düzeltici eylemde bulunacağız" demişti.