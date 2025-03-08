Windows kullanıcısıysanız ses seviyesinin 1 yerine 2 arttığını göreceksiniz. Bu durumun temel sebebi nedir?

Başka cihazlarda ses seviyesi 1 birim artar ya da azalırken, neden Windows’ta bu durum genelde farklı işliyor?

Her bilgisayarda bu durum yaşanmasa da çoğu bilgisayarda görülen bu durumun nedenini açıklıyoruz.

Windows’ta ses nasıl çalışıyor?

Windows işletim sistemi, sesi 0 ile 100 arasında ölçeklendiriyor. Yani, hepimizin bildiği gibi 0 seviyesi sessizdeyken 100 seviyesi, en yüksek ses seviyesini temsil ediyor. Ancak sesi artırıp azaltırken kaç birim değişeceği, genellikle bilgisayarın ayarlarına ve donanımına bağlıdır.

Çoğu bilgisayarda Windows’un varsayılan ayarı nedeniyle ses, 2 birimlik adımlarla artar ya da azalır.

Bunun birkaç sebebi var.

1 birimlik ses değişimleri, çoğu kullanıcı için fark edilebilir olmayabiliyor. 2 birimlik artışlar, sesi daha hızlı ayarlamayı sağlıyor. Bu da öncelikli bir kullanıcı deneyimi sebebini oluşturuyor.

Bunun dışında klavye ve donanım ayarları da bu durumun bir sebebi. Çoğu klavyede yer alan ses artırma/azaltma tuşları 2 veya daha büyük adımlarla çalışıyor. Ayrıca Windows’un kendisi, ses değişimi adımını genelde 2 olarak ayarlıyor.

Her bilgisayarda bu durum aynı mı?

Hayır, her bilgisayarda ses seviyesi kesinlikle 2 birim artar diye bir şey söylememiz mümkün değil. Başta da belirttiğimiz gibi ses değişim adımı, kullanılan donanıma ve sürücülere bağlı olarak farklılık gösteriyor.

Eğer sesi daha hassas bir şekilde artırmak istiyorsanız, ses açarken Shift veya Ctrl tuşuna basılı tutarak daha küçük adımlarla değişiklik yapabilirsiniz. Bunun dışında görev çubuğundaki ses simgesine tıklayıp sesi elle sürükleyerek 1 birimlik ayarlamayı kendiniz de yapabilirsiniz.

Kullanıcılar için pratiklik sağlayan bu uygulama, her bilgisayarda aynı olmadığı gibi dilediğinizde de değiştirebileceğiniz ayarlamalara sahip.

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