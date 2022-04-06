2012 yılında parodi olarak oluşturulan ve günümüzde yazılım sektörünün öne çıkan hesaplarından birisine dönüşen “Önceki Yazılımcı”, son yıllarda düzenlediği “Yazılımcı Maaşları” anketinin 2022 sonuçlarını bugün paylaştı. Anket, Türkiye’de Türk Lirası para cinsiyle maaş alan yazılımcıların ayda ortalama ne kadar kazandığını gösterdi.
Gelecekte yazılımcı olmayı hedefleyen veya düşünen pek çok kişi için fikir sunacak bu anket, en çok para kazandıran pozisyonları da gösterdi. Toplamda 5.038 Türk yazılımcının katıldığı bu anket, yazılım sektöründeki cinsiyet dengesizliğini de ortaya koydu. Ankete cevap verenlerin 4.505’i erkek iken 533’ü kadındı.
Ankete katılanlar hangi alanda ve pozisyonda çalışıyor?
Önceki Yazılımcı tarafından düzenlenen ankete cevap veren 5000’i aşkın katılımcıdan 2.463’ü kurumsal bir şirkette çalıştığını belirtti. 1.152 kişi startup’ta çalışırken 594 kişi e-ticaret, 370 kişi outsource, 146 kişi dijital/reklam ajansı ve 104 kişi oyun cevabını verdi. En az cevapsa 5 kişi ile ‘banka’ oldu.
Ankete katılan 1.442 kişi kendisinin Full Stack Developer, yani bir uygulamanın hem ön (Front-end) hem de arka (Back-end) yüzüne bakan geliştirici olduğunu belirtti. 1.290 kişi Back-end Developer iken, 578 kişi Front-End Developer idi. 453 kişi mobil uygulama geliştiricisi, 296 kişi ekip lideri ve 149 kişi yazılım geliştirme yöneticisi olduğunu ifade etti. En az verilen cevap ise 8 kişi ile ‘iş analisti’ oldu.
Yazılımcılar, pozisyonlarına göre ne kadar maaş alıyorlar?
Yazılımcılar tarafından verilen cevaplar, bahsi geçen pozisyonlarda çalışan yazılımcıların ortalama aldıkları maaşları da ortaya koydu. Sonuçlar, kâğıt üzerinde aynı pozisyondaki yazılımcıların çok farklı aralıklarda maaş alabildiklerini gözler önüne serdi. Ayrıca ayda 50 bin TL ve üzeri kazanan yazılımcı sayısının azlığı da dikkat çekti. Ankete verilen cevaplardan oluşan tablo şu şekildeydi:
- Full Stack Developer
- Junior: 9.165 TL
- Middle: 13.319 TL
- Senior: 19.722 TL
- Back-end Developer:
- Junior: 9.370 TL
- Middle: 14.703 TL
- Senior: 21.678 TL
- Front-end Developer:
- Junior: 8.947 TL
- Middle: 13.930 TL
- Senior: 20.540 TL
- Mobil geliştirici:
- Junior: 9.227 TL
- Middle: 14.970 TL
- Senior: 25.094 TL
- Ekip lideri:
- Junior: 8.500 TL
- Middle: 15.576 TL
- Senior: 26.952 TL
- Yazılım geliştirme yöneticisi:
- Junior: 23.166 TL
- Middle: 25.722TL
- Senior: 30.435 TL
- Yazılım mimarı:
- Junior: 8.785 TL
- Middle: 15.300 TL
- Senior: 28.338 TL
- Embedded Developer:
- Junior: 9.378 TL
- Middle: 13.833 TL
- Senior: 23.016 TL
- Veri bilimcisi:
- Junior: 8.794 TL
- Middle: 16.352 TL
- Senior: 21.277 TL
- QA/Test otomasyonu:
- Junior: 8.890 TL
- Middle: 15.196 TL
- Senior: 15.375 TL
- DevOps Mühendisi:
- Junior: 10.029 TL
- Middle: 16.380 TL
- Senior: 22.420 TL
- Oyun geliştiricisi:
- Junior 10.906 TL
- Middle: 13.900 TL
- Senior: 27.888 TL
- CTO (Baş Teknoloji Sorumlusu):
- Junior: -
- Middle: 24.500 TL
- Senior: 35.184 TL
Ankete göre Türkiye’de 50 bin TL ve üzeri ücret kazanan yazılımcı sayısı yalnızca 40 idi. En fazla 50 bin TL ve üzeri maaş alan yazılımcının olduğu pozisyon ise senior yazılım geliştiricisi yöneticisi idi. Anket için paylaşılan tüm sonuçlara bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.