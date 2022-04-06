Son yıllarda 'Önceki Yazılımcı' tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Yazılımcı Maaşları anketinin 2022 sonuçları paylaşıldı. Anket, en çok para kazanılan pozisyonları ve yazılımcıların en çok hangi sektörlerde çalıştığını gösterdi.

2012 yılında parodi olarak oluşturulan ve günümüzde yazılım sektörünün öne çıkan hesaplarından birisine dönüşen “Önceki Yazılımcı”, son yıllarda düzenlediği “Yazılımcı Maaşları” anketinin 2022 sonuçlarını bugün paylaştı. Anket, Türkiye’de Türk Lirası para cinsiyle maaş alan yazılımcıların ayda ortalama ne kadar kazandığını gösterdi.

Gelecekte yazılımcı olmayı hedefleyen veya düşünen pek çok kişi için fikir sunacak bu anket, en çok para kazandıran pozisyonları da gösterdi. Toplamda 5.038 Türk yazılımcının katıldığı bu anket, yazılım sektöründeki cinsiyet dengesizliğini de ortaya koydu. Ankete cevap verenlerin 4.505’i erkek iken 533’ü kadındı.

Ankete katılanlar hangi alanda ve pozisyonda çalışıyor?

Önceki Yazılımcı tarafından düzenlenen ankete cevap veren 5000’i aşkın katılımcıdan 2.463’ü kurumsal bir şirkette çalıştığını belirtti. 1.152 kişi startup’ta çalışırken 594 kişi e-ticaret, 370 kişi outsource, 146 kişi dijital/reklam ajansı ve 104 kişi oyun cevabını verdi. En az cevapsa 5 kişi ile ‘banka’ oldu.

Ankete katılan 1.442 kişi kendisinin Full Stack Developer, yani bir uygulamanın hem ön (Front-end) hem de arka (Back-end) yüzüne bakan geliştirici olduğunu belirtti. 1.290 kişi Back-end Developer iken, 578 kişi Front-End Developer idi. 453 kişi mobil uygulama geliştiricisi, 296 kişi ekip lideri ve 149 kişi yazılım geliştirme yöneticisi olduğunu ifade etti. En az verilen cevap ise 8 kişi ile ‘iş analisti’ oldu.

Yazılımcılar, pozisyonlarına göre ne kadar maaş alıyorlar?

Yazılımcılar tarafından verilen cevaplar, bahsi geçen pozisyonlarda çalışan yazılımcıların ortalama aldıkları maaşları da ortaya koydu. Sonuçlar, kâğıt üzerinde aynı pozisyondaki yazılımcıların çok farklı aralıklarda maaş alabildiklerini gözler önüne serdi. Ayrıca ayda 50 bin TL ve üzeri kazanan yazılımcı sayısının azlığı da dikkat çekti. Ankete verilen cevaplardan oluşan tablo şu şekildeydi:

Full Stack Developer Junior: 9.165 TL Middle: 13.319 TL Senior: 19.722 TL

Back-end Developer: Junior: 9.370 TL Middle: 14.703 TL Senior: 21.678 TL

Front-end Developer: Junior: 8.947 TL Middle: 13.930 TL Senior: 20.540 TL

Mobil geliştirici: Junior: 9.227 TL Middle: 14.970 TL Senior: 25.094 TL

Ekip lideri: Junior: 8.500 TL Middle: 15.576 TL Senior: 26.952 TL

Yazılım geliştirme yöneticisi: Junior: 23.166 TL Middle: 25.722TL Senior: 30.435 TL

Yazılım mimarı: Junior: 8.785 TL Middle: 15.300 TL Senior: 28.338 TL

Embedded Developer: Junior: 9.378 TL Middle: 13.833 TL Senior: 23.016 TL

Veri bilimcisi: Junior: 8.794 TL Middle: 16.352 TL Senior: 21.277 TL

QA/Test otomasyonu: Junior: 8.890 TL Middle: 15.196 TL Senior: 15.375 TL

DevOps Mühendisi: Junior: 10.029 TL Middle: 16.380 TL Senior: 22.420 TL

Oyun geliştiricisi: Junior 10.906 TL Middle: 13.900 TL Senior: 27.888 TL

CTO (Baş Teknoloji Sorumlusu): Junior: - Middle: 24.500 TL Senior: 35.184 TL



Ankete göre Türkiye’de 50 bin TL ve üzeri ücret kazanan yazılımcı sayısı yalnızca 40 idi. En fazla 50 bin TL ve üzeri maaş alan yazılımcının olduğu pozisyon ise senior yazılım geliştiricisi yöneticisi idi. Anket için paylaşılan tüm sonuçlara bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.