Türkiye'nin Yıldızı 'Anadolu', Ötegezegeni 'Göktürk' Oldu

Uluslararası Astronomi Birliği'nin (IAU) 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında dünya genelinde başlatılan kampanyada Türkiye'ye verilen 'WASP-52' kodlu yıldıza 'Anadolu', yörüngesindeki gezegene ise 'Göktürk' ismi verildi.

Uluslararası Astronomi Birliği'nin kuruluşunun 100. yılı kapsamında 'Aynı gökyüzü altında 100 yıl' temasıyla 70 ülkeye 70 yıldız ve gezegene isim vermesi önerisinde bulunuldu. Türk Astronomi Derneği de 'Türkiye ötegezegenine isim veriyor' kampanyası başlatarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ve üniversitelerden yıldız ve gezegen için isim talep etti.

25 Ekim'de sona eren kampanyada, 7 kişilik jüri yaklaşık 300 ismi değerlendirerek yıldız ve ötegezegen için son 6 öneriyi belirledi. Jüri seçtikleri isimleri Uluslararası Astronomi Birliği'ne gönderdi. Uluslararası Astronomi Birliği, 6 öneriyi görüşerek isim için kararını verdi. Buna göre Türkiye'ye verilen 'WASP-52' kodlu yıldıza 'Anadolu', yörüngesindeki gezegene ise 'Göktürk' ismi verildi.

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, kampanya sonuçlarının bugün Fransa Paris Gözlemevi'nden yapılan basın toplantısı ile tüm dünyaya duyurulduğunu belirterek, "100 ülkeye, gözlenen yıldız ve gezegenlere isim verme hakkı verildi. Bunlar gözlendikleri an katalog isimleriyle anılır. Bize de 40 derece enlemden, Ankara'dan rahatlıkla gözlenebilecek şekilde bir yıldız ve gezegen verildi. Bunlar WASP-52 yıldızı ve WASP-52-B gezegeni. İsimlendirme çalışması, 3 aydan fazla sürdü. Paris Gözlemevi'ndeki toplantıyla isimler tüm dünyaya duyurulacak. Kampanyaya dünyada geniş katılım oldu. Tüm dünyada 360 binden fazla isim önerisi yapıldı. Türkiye'den 300'e yakın isim geldi. Pegasus takım yıldızında bulunan yıldızımızın ismi 'Anadolu', ötegezegenimizin ismi ise 'Göktürk' olarak belirlendi. Ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Prof. Dr. Küçük ayrıca 'Anadolu' ve 'Göktürk' ismini öneren okulları da paylaşarak, "'Anadolu' ismi için İzmir Aziz Erol Güzelcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul VKV Koç Lisesi, İstanbul Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Efes Meslek Lisesi öneride bulundu. 'Göktürk' ismi için öneride bulunan okullar ise Nevşehir Yavuz Sultan Selim Han Ortaokulu, Tekirdağ Fatih Anadolu Lisesi, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi, Ankara Ahiler Ortaokulu, Bursa Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu'dur" diye konuştu.

Küçük, bu iki ismi öneren okullara birer teleskop hediye edilmesini istediklerini dile getirdi.