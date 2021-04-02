Türkiye'de Araç Satışları, Mart Ayında Rekor Seviyede Arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından paylaşılan verilere göre hafif ticari araç satışları mart ayında rekor kırarken; otomobil satışları da bir önceki yıla göre neredeyse ikiye katlandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), nisan ayına girmemizle birlikte mart ayının mart ayı otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini paylaştı. ODD’nin paylaştığı verilere göre 2021’in ilk çeyreğinde, en yüksek ilk çeyrek satış rakamına ulaşılırken; Mart 2021, şu ana kadar hafif ticari satışlarının en yüksek olduğu mart ayı oldu.

Paylaşılan verilere göre mart ayında otomobil pazarı yüzde 91,4; hafif ticari araç pazarı yüzde 98,3 oranında büyüme görürken otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki toplam büyüme yüzde 92,8 oldu. Mart 2021’de otomobil satışları 76.357 adet olurken; hafif ticari araç satışları 20.071 adedi gördü.

Satışların nisan ayında düşmesi bekleniyor

Ocak, Şubat ve Mart aylarını içine alan 2021 1. çeyrek verilerine baktığımızda otomobil ve hafif ticari araç pazarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 59,7 büyüdüğünü ve toplam satışların 198.660 adede ulaştığını görüyoruz. Söz konusu dönemde yüzde 57 artış gören otomobil satışları, 156.464 adet olarak kayıtlara geçerken; yüzde 70,3 satış gören hafif ticari pazarında 42.196 adet araç satıldı.

ODD tarafından paylaşılan bilgilere göre mart ayında gerçekleşen kur artışı ve faizlerin yukarı çekilebileceği haberleri, talep artışının arkasındaki en önemli etken konumunda. Nisan ayı itibarıyla kur artışının fiyatlara yansıması, sonuç olarak da satış ivmesinin aşağı yönlü değişmesi bekleniyor. ODD’nin “2021 Mart Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme” raporuna burada tıklayarak ulaşabilirsiniz.