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Yenilenen Honda Accord Tanıtıldı! İşte Tasarımı ve Özellikleri

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Honda'nın sevilen otomobili Accord yenilendi. İşte çok küçük değişikliklere uğrayan modelin yeni versiyonu.

Yenilenen Honda Accord Tanıtıldı! İşte Tasarımı ve Özellikleri
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tüketicilerin ve üreticilerin geleneksel sedan gövde tiplerinden uzaklaşarak SUV modellere yöneldiği otomotiv pazarında Honda, köklü Accord modelini yaşatmaya devam ediyor. Şirket, bu kapsamda minimalist dokunuşlarla güncellediği yeni Accord’u bizlerle buluşturdu.

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Japonya’da satışa sunulan yeni Honda Accord, küçük yeniliklerle geliyor. Tüm versiyonlarda ön farların içinde bulunan turuncu reflektörlerin yerini şeffaf yan sinyal lambaları almış durumda. Bu küçük tasarım değişikliği ön bölüme daha bütüncül ve modern bir görünüm kazandırırken, ön farların etrafındaki kaplamalar da araçla aynı gövde rengine dönüştürülmüş.

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Yenilenen Honda Accord Tanıtıldı! İşte Tasarımı ve Özellikleri
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Karşınızda yeni Honda Accord

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Araç; Kanyon Nehir Mavisi Metalik, Platin Beyaz İnci, Kristal Siyah İnci ve Meteorit Gri Metalik olmak üzere dört farklı dış renk seçeneğiyle çıkış yapıyor. Güncellemenin teknolojik açıdan en dikkat çeken hamlesi ise Accord e:HEV Sensing 360+ donanım seviyesinde sunuluyor. Bu üst versiyon, gövde rengindeki ön ızgarası ve yine gövde rengi köpekbalığı sırtı anteniyle standart modelden ayrışıyor. Sürüş destek sistemi, haritalandırılmış otoyollarda sürücüye eller serbest sürüş imkanı tanıyor.

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Japonya pazarındaki tüm paketlerde tanıdık hibrit motor düzeni korunuyor. 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motor, iki adet elektrik motoru ve eCVT şanzıman sistemiyle entegre biçimde çalışıyor. Modelin Japonya'daki başlangıç fiyatı yaklaşık 37.000 dolar olarak belirlenirken, amiral gemisi Sensing 360+ donanımında bu rakam 39.600 dolara kadar yükseliyor.

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