TURKSAT AŞ. TURKSAT 5A'nın uzaya gönderileceği tarihi açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Türkiye'nin yeni haberleşme uydusu, 8 Ocak Cuma günü saat 04.26'da uzaya fırlatılacak. Fırlatma süreci, Elon Musk'ın SpaceX isimli şirketi tarafından yürütülecek.

Türkiye'de birkaç aydır konuşulan ancak bir türlü nihayete kavuşmayan bir mesele var. Bu mesele, TURKSAT 5A isimli yeni bir haberleşme uydusu. Yapılan ilk açıklamalarda, bu uydunun birkaç ay önceden uzaya götürülmesi planlanıyordu. Ancak yaşanan ertelemeler, proje takviminin aksamasına yol açtı. Yapılan son açıklamalar, uydunun uzaya gönderilmesi için belirlenen son tarihi ortaya koyuyor.

TURKSAT AŞ. tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye'nin yeni uydusu, 8 Ocak Cuma günü saat 04.26'da uzaya fırlatılacak. 31 derece doğu yörüngesinde hizmet vermeye başlayacak uydu; Türkiye'ye ek olarak, Karadeniz, Ege Denizi, Akdeniz, Orta Doğu, Kuzey- Orta Batı ve Güney Afrika ile Avrupa'ya kapsama alanı sunacak. Televizyon yayını ve veri haberleşme hizmeti verecek TURKSAT 5A, 30 yıl boyunca kullanılacak.

TURKSAT 5A, SpaceX tarafından uzaya götürülecek

TURKSAT 5A'nın uzaya gönderilme süreci, Elon Musk tarafından kurulan SpaceX tarafından yönetilecek. Şirket, Türkiye'nin yeni uydusunu sık sık kullandığı Cape Canaveral'dan kaldıracak. Falcon 9 roketiyle gönderilecek uydu, dört ay içerisinde 31 derece doğu yörüngesine yerleşecek. Yetkililere göre TURKSAT 5A, ikinci çeyrek itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.

TURKSAT 5A, Türkiye için büyük bir önem arz ediyor. Ayrıca bu uyduyla birlikte Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak. Yapılan resmi açıklamalara göre Türkiye, TURKSAT 5A'dan sonra yerli ve milli imkanlarla üretilen uydulara büyük önem verecek. Birkaç yıl içerisinde birkaç adet yeni uyduyu uzaya fırlatmayı planlayan yetkililer, fırlatılan her yeni uydunun yerlilik oranının artacağını ifade ediyorlar.