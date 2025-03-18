Turksat Kablonet, "Yeni Nesil Teknoloji Dönüşümü" projesi kapsamında bu yıl toplam 2 milyon haneye 1000 Mbps internet getirmeyi hedeflediğini duyurdu.

Türkiye’nin en önde gelen internet firmalarından olan Türksat Kablonet, dün önemli açıklamalarda bulundu. Şirket, “Yeni Nesil Teknoloji Dönüşümü” projesine değinirken 2025’teki planlarını detaylandırdı.

Buna göre proje kapsamında 2024 yılında yaklaşık 1 milyon hanede 1000 Mbps altyapı dönüşümü tamamlandı. 2025’te bu sayının daha da artırılacağı ifade edildi.

Bu yıl 2 milyon haneye 1000 Mbps internet getirilecek

Şirketin aktardığına göre 2025’te bu sayı 2 katına çıkarılacak ve 2 milyon civarındaki haneye 1000 Mbps internet verilecek. Türksat Kablonet’in sadece kendi altyapısıyla hizmet verdiğini belirtelim. 2022’de imzalanan Veri Akış Erişimi (VAE) anlaşmasıyla tüm Türkiye’de hizmet vermeye başlamıştı.

Kablonet, şu anda 5,5 milyon kapasiteye, yani hane sayısına sahip. Bunun daha da artırıldığını göreceğiz. Şirket; yüksek hız, düşük gecikme, uzun ömür gibi avantajlara sahip Gigabit-capable Passive Optical Networks (GPON) ile 1000 Mbps’e kadar fiber internet sunuyor.