Tuvalette Uzun Süre Telefonla Takılmak, Hemoroidi Tetikliyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve ekibi, cep telefonu ile tuvalete girip dakikalarca vakit öldürmenin sağlıkla olan ilgisini araştırdı. Yapılan araştırmaya göre tuvalette uzun süre kalıp telefonla uğraşmak, halk arasında basur olarak bilinen hemoroidi tetikliyor.

Akıllı telefonlar, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu herkes tarafından bilinen açık bir gerçek. Ancak kimilerimiz, bu durumu en uç noktalara kadar abartabiliyor. Bazıları, telefonlarını alarak tuvalete giriyor ve dakikarca, belki de saatler boyunca orada kalabiliyorlar. Konuyla ilgili bir araştırma gerçekleştiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sebahattin Çelik, çok çarpıcı bir sonuca ulaştı.

Yaptığı çalışmayı Turkish Journal of Colorectal Disease isimli tıp dergisinde yayımlayan Sebahattin Çelik, tuvalette akıllı telefon kullanımı ile hemoroit, yani halk dilinde bilinen ismiyle basur hastalığı arasında bir ilişki olduğunu ispatladı. Bilim insanının geçmişi 3 yıllık olan araştırmasına göre akıllı telefonla tuvalete girip uzun süre oturmak, basuru tetikliyor.

"Telefonla tuvalete girenler, 10 dakika boyunca sosyal medyada takılıyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Sebahattin Çelik, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Hemoroit yaygın bir hastalıktır. Bazı çalışmalara göre yaş arttıkça, 50 yaşından sonra toplumun yaklaşık yüzde 60'ında hemoroit şikayeti var. Buna paralel olarak cep telefonları artık herkeste, yaşamın her alanında var. Akıllı telefonlarda yaygın olarak sosyal medya kullanılıyor. Hatta sosyal medya bağımlılığı gibi durumlar da oluşuyor. Bazı hastalarımızın cep telefonlarını kullanırken lavaboya gittiğini gözlemledik. Poliklinik muayenelerimizde hastalar, 'Cep telefonuyla lavaboya gidiyorum' deyince bunu araştırmak istedik. İstanbul'daki bir hastane ile merkezimizde ortak bir çalışma yürüttük. Amacımız toplumun yüzde kaçlık bir kısmının cep telefonuyla tuvalete gittiğini, bu esnada cep telefonundan sosyal medyaya baktığını belirlemekti.

Çalışmamızda hemoroit şikayeti olmayan kontrol grubumuz vardı. 882 hemoroit şikayeti olan hasta ve 802 de herhangi bir hemoroit şikayeti olmayan kişi bu çalışmaya alındı. Enteresan sonuçlara vardık. Çalışmamızda şunu gördük; cep telefonuyla tuvalete gidenlerin sayısı çok fazla. Hem hasta hem de kontrol grubunda cep telefonuyla insanlar tuvalete gidiyor.

Cep telefonuyla tuvalete giden kişilerin lavaboda daha fazla zaman geçirdiğini tespit ettik. Tuvalette fazla zaman geçirildiğinde anal bölgede uzun süre basıncın yüksek olmasına neden oluyor. Anal bölgedeki basınç hemoroidin patogenezinde risk faktörü oluşturuyor. Bu basınçtan dolayı hemoroit şikayetleri artıyor. Hipotezimizi bunun üzerine kurduk. Hemoroidi olan hasta grubunun yaklaşık yüzde 50'si telefonla lavaboya gidiyor. Lavaboya telefonla gidenlerin yüzde 26'sı da sosyal medyada zaman geçiriyor. Çoğu da 10 dakikaya yakın bir süre sosyal medyada zaman harcıyor.

Akıllı telefonlarla tuvalete gitme alışkanlığı hemoroit hastalığında bir risk faktörüdür. Bulgularımız bunu destekleyen yöndedir. Tuvalete cep telefonuyla gitmenin risk faktörü olduğunu toplumun bilmesi, mümkünse lavabo ve tuvalete telefonla gitme alışkanlığından kurtulması gerekiyor. Telefonların lavaboda kullanılması bir risk faktörü olarak kabul edilebilir. Vatandaşların cep telefonuyla lavaboya girmemesi sağlıkları açısından daha önemlidir.