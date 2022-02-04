Twitter, geçtiğimiz yıl kısa süreliğine test ettiği "beğenmeme" özelliğini küresel çapta test edeceğini açıkladı. Bu test programı kapsamında iOS ve Android ekosistemleri ile web sürüm kullanıcıları, bir tweete verilen yanıtları hem beğene bilecek hem de 'beğenmeyebilecekler'. Peki bu ne işe yarayacak?

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından bir tanesi olan Twitter, geçtiğimiz yıl küçük bir kullanıcı kitlesi ile bir test gerçekleştirmişti. Bu test kapsamında kullanıcılar, bir tweete verilen yanıtlar için beğenmeme vermiş, bu yanıt o tweet altında alt sıralara gönderilmişti. Özellikle ilgili yeni bir açıklama yapan Twitter, bu özelliğin kapsamını genişleteceğini dünya genelindeki tüm kullanıcıların bu özelliği test etmeye başlayacağını duyurdu. Özellik artık, web sürüme ek olarak iOS ve Android'de de deneyimlenebilecek.

Twitter, bir tweete gönderilen yanıtların kaç adet 'beğenmeme' olduğunu açıklamayacak. Çünkü platform, bu özellik ile kullanıcıları rencide etmek istemiyor. Şirketin esas amacı, bir tweete verilen ve kullanıcıların genel olarak beğenmediği yanıtı, o paylaşımdaki tüm yanıtlar arasında en alt sıralara göndermek. Twitter, bu özelliğin önemli olduğunu ifade ediyor.

"Beğenmeme, rahatsız edici ve alakasız yorumların filtrelenmesini sağladı"

Twitter tarafından yapılan açıklamalarda, daha önceki dönemlerde yapılan testin sonuçlarına değinildi. Yetkililere göre bu özellik, rahatsız edici veya konuyla alakasız yorumların kullanıcılar sayesinde filtrelenmesini sağlamış. Bu yüzden bu özelliğin önemsendiğini anlatan yetkililer, özellik sayesinde Twitter'daki karşılıklı yorumlaşmanın kalitesinin artacağını belirtiyorlar.

Twitter'ın beğenmeme özelliği, kullanıcılara sunulmaya başladı. Haliyle belki siz de bu test programına dahil olmuş olabilirsiniz. Şayet bu özelliği gördüyseniz ve deneyimlediyseniz, fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.