Twitch uzun süredir aynı olan abonelik fiyatlarına %343'e varan dev bir zam yaptı.

Twitch, bugün yayımladığı bir blog gönderisinin ardından Türkiye’deki abonelik fiyatlarında güncellemeye gideceğini duyurdu. Şirket, 2021 yılında ülkemizde yerel fiyatlandırmaya geçmişti ve bugüne kadar herhangi bir zam yapmamıştı. Bugün ise bu durum değişti ve abonelik ücretlerine %343'e varan zam geldi

Abonelik sistemi, kullanıcıların sevdiği yayıncıları destek olmasını sağlayan en önemli araçlardan biriydi ve 3 kademe olarak sunuluyordu. Ancak son zamanlarda yayıncılardan fiyatların düşük olduğu gerekçesiyle şikâyetler geliyordu. Şirket, yaptığı açıklamada, “Yayıncıların artan maliyetlerini ve bazı yerel para birimlerindeki dalgalanmaları dikkate alarak bazı ülkelerde abonelik fiyatlarını güncelliyoruz.” ifadeleriyle fiyatları artırmasının arkasındaki nedeni açıkladı.

Twitch abonelik fiyatları:

Kademe Eski Fiyat Yeni Fiyat Kademe 1 9,90 TL 43,90 TL Kademe 2 19,99 TL 87,90 TL Kademe 3 49,99 TL 215,90 TL

Masaüstü ve mobil web üzerinden alınan abonelikler için geçerli olacak yeni fiyatlar 28 Mart’tan sonra gelecek

Fiyat güncellemesi, 28 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Şirket, yaptığı açıklamada mevcut aboneliklerin yeni fiyattan otomatik olarak güncelleneceğini söylerken bu kullanıcıların 1 ay öncesinde e-posta yoluyla bilgilendirileceğini ekliyor.

Buna ek olarak fiyat güncellemesinin yalnızca masaüstü ve mobil web üzerinden satın alınan abonelikler için olacağı da ekleniyor. Twitch’e göre mobil uygulamadaki fiyatlar önümüzdeki aylarda güncellenecek.

Twitch yayıncıların “gelirini artırmak” için böyle bir hamle yaptığını söylüyor

Twitch, fiyat güncellemesine ilişkin yaptığı açıklamada zamla ilgili detaylı bir açıklama da yaptı. Platform, yayıncıların gelirlerini artırmak ve yayıncılığı onlar için daha sürdürülebilir hâle getirmek için yaptığını belirtti. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Abonelik, izleyicilerin sevdikleri yayıncıları desteklemesine olanak sağlayan en güvenilir araçlardan biri. Yayıncılarımızın gelirini artırmak ve yayıncılığı onlar için daha sürdürülebilir hâle getirmek üzere abonelik fiyatlarını artırıyoruz. Abonelik ve hediye aboneliklerde yayıncının net gelir paylaşım oranı aynı kalacak, dolayısıyla fiyat artışı yayıncının abonelik başına daha fazla kazanmasını sağlayacak. Twitch olarak abone başına elde ettiğimiz gelirin artması da yayıncılığın uzun vadeli geleceğini korumamıza ve geliştirmemize katkı sağlayacak."