Geçtiğimiz gün TwitchCon Paris etkinliğinde şirket, platforma katacağı yeni dikkat çekici özellikleri duyurdu. Bunların arasında Hikâyeler de var.

8 Temmuz tarihinde Twitch, Avrupa’daki üçüncü con etkinliği olan TwitchCon Paris’i gerçekleştirdi. Şirket, bu etkinlikte hem hâlihazırda var olan hem de platforma yeni gelecek özelliklerden bahsetti.

Hem yayıncıların hem de moderatörlerin işini kolaylaştıracak özelliklerin yanında Twitch, sosyal medya uygulamaları arasında hızlıca yayıldığını gördüğümüz hikâyeler özelliğini de platforma getireceğini duyurdu. Elbette yenilikler bununla sınırlı kalmıyor.

Yeni yayıncılar keşfedebileceğiniz Discovery Feed (Keşif Akışı) tanıtıldı.

Bu özellik, yayıncılar yayında değilken bile büyümelerini sağlayabilmek için düşünülmüş. Özellik aktif olduğunda ve Twitch uygulamasına girdiğinizde kaydırılabilir bir keşif alanı sizi karşılayacak. Burada sizin tercihlerinize göre kişiselleştirilmiş olmak üzere, farklı yayıncılardan klipler göreceksiniz.

Yaptığı duyuruda Twitch, ana hedefin izleyicileri saatlerce keşif kuyruğunda tutmak olmadığını, asıl amacın yeni kanalların keşfedilebilmesini kolaylaştırmak olduğunu belirtiyor. Yani amaç sizin vakit geçirmenizi sağlamak değil, zevkinize uyan bir kanalı daha çabuk bulabilmenizi sağlamak.

Özelliğin sonbahar aylarında yayınlanacağı belirtilmiş. Bunun öncesinde de deneyimi geliştirmek adına sürekli testler yapılacak.

Hikâyeler özelliği de Twitch’e geliyor.

Bu özelliğin amacı da yayıncıların yayında değilken bile izleyenlerine ulaşabilmesini sağlamak. Bunun yanında duyuruda söylendiğine göre hikâyeler, en çok etkileşim sağlayan izleyiciler ve aboneler gibi kişilere özel olarak da paylaşılabilecek. Bunun haricinde yayın duyuruları gibi bilgilendirmeler için de işlevsel olacağı kesin.

Öne çıkan yenilikler bunlar olsa da şirket, daha önceden platforma getirdiği yenilikleri geliştirmeye devam ediyor. Yapılan duyuruları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.