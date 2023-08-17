Twitch'e tüm kullanıcıları ilgilendiren yeni bir özellik geliyor. Eylül ayında kullanıma sunulacak özellik, bir kullanıcının ilgili kanaldan tam anlamıyla banlanmasını sağlayacak. Banlanan kullanıcı, yayını dahi izleyemeyecek.

Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından Twitch'in yaklaşmakta olan yeni bir özelliği gün yüzüne çıktı. Paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre yayıncılar, bundan sonra toksiklik yapan kullanıcıları yalnızca sohbetten değil tüm kanaldan banlayabilecekler. Peki bu nasıl mümkün olacak? Gelin hep birlikte bu yeni özelliğe yakından bakalım.

Aslına bakacak olursak Twitch'te kullanıcı banlama özelliği zaten yıllardır var. Bugün yayıncılar, yayın sırasında toksiklik yapan bir kullanıcıyı banlayabiliyor. Ancak bu banlama, sadece sohbet bölümünden ibaret oluyordu. Yani banlanan kullanıcı yayını izlemeye devam ediyor ancak sohbet bölümüne mesaj gönderemiyordu. Şu an için test aşamasında olan yeni özellik, banlanan bir kullanıcının anında yayını izlemesini de engellemeye yarıyor.

Yayıncının inisiyatifinde olan bir özellik olarak çalışacak!

Test programına dahil edilen yayıncılar aracılığıyla servis edilen bir ekran görüntüsü, bu özelliğin isteğe bağlı olacağını gözler önüne seriyor. Yani yayıncı, gerçek anlamda banlama özelliğini sadece istemesi halinde aktif edecek. Ancak banlanan bir kullanıcının geçmişte paylaşılan klip veya videoları izlemeye devam edebileceğini belirtelim.

Edinilen bilgilere göre Twitch'in yeni özelliği, eylül ayı itibarıyla küresel çapta kullanıma sunulacak. O günler geldiğinde, tüm kullanıcıların yayınlardaki hareketlerine dikkat etmeleri gerekecek. Aksi takdirde en sevdikleri yayıncıların yayınlarına giremeyebilirler. Son olarak şunu da belirtelim; Twitch'in gerçek anlamda banlama özelliği şu an için başlangıç aşamasında. Platform, bu özelliğin kapsamını ilerleyen dönemlerde genişletecek. Bunun nasıl olacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.