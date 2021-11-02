Twitch’teki 'Kara Para Aklama' Skandalı TBMM’da Görüşülecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitch'teki kara para aklama olayları konusunda bugün TBMM'de, ilgili komisyonda görüşme yapılacağını açıkladı.

Son günlerde Türkiye gündeminden düşmeyen Twitch’teki kara para aklama olayları, en sonunda yetkili mercilere taşınıyor. Dün gece saatlerinde Twitch’teki olayların duyulmasına öncülük eden yayıncı Ahmet 'Jahrein' Sonuç’un ifadesine başvurulmak üzere siber suçlar tarafından çağrıldığı öğrenilmişti. Bununla birlikte olayın TBMM gündemine de taşınacağı açıklanmıştı.

Twitch’te bit üzerinden kara para aklama konusunda Türkiye’de hareketlilik başlamışken geçtiğimiz dakikalarda İbrahim Haskoloğlu, konunun tam olarak ne zaman Meclis’e taşınacağıyla ilgili kesin bir bilgi paylaştı. Haskoloğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştüğünü söyleyerek bilgiyi paylaştı.

TBMM’de Twitch olayları konuşulacak:

Haskoloğlu’nun Twitter’da yaptığı paylaşıma göre Twitch’te yapılan kara para aklama olayı, bugün ilgili komisyonla görüşülecek ve detaylı bir şekilde incelenecek. Bu inceleme sonucunda çıkacak sonuçların neler olabileceği, önümüzdeki süreçte ne tür aksiyonlar alınabileceği gibi konuları önümüzdeki günlerde sık sık duyacağız.

Twitch, dün olayları kabul ettiğini gösteren bir açıklama yapmıştı:

Olayların ortaya çıkmasının ardından sessizliğini koruyan Twitch, en sonunda bu sessizliği bozmuştu. Yapılan açıklamada yasaklanmış davranışlarda bulunan hesaplara karşı kararlı adımlar atmaktan çekinmedikleri ve sadece eylül ayında para kazanma araçlarını kötüye kullanan 150’den fazla ortağa karşı harekete geçtikleri belirtildi.

Twitch'te neler oluyor?