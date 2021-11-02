Twitch Türkiye'nin en önemli yayıncılarından biri olan Jahrein, platformda yaşandığı ortaya çıkan kara para aklama olayları ile ilgili ifadesine başvurulmak üzere emniyete çağırıldı.

Dünyanın en popüler yayın platformlarından biri olan Twitch, son dönemde ardı arkası kesilmeyen skandallarla sarsılıyor. İlk olarak geçtiğimiz haftalarda yayıncıların kazançlarını gözler önüne seren verilerin sızdırılmasıyla gündem olan platform, son günlerde ise bu verilerden yola çıkılarak ortaya çıkartılan büyük bir suç ağıyla anılıyor.

Twitch Türkiye'den önemli pek çok yayıncının da adının karıştığı olaylar henüz tüm detaylarıyla açıklığa kavuşmuş değil. Ancak Twitch Türkiye'nin önemli yayıncılarından biri olan Jahrein'in konuya ilişkin yaptığı yayın sonrası gündemde daha çok yer tutan konunun oldukça ciddi bir kara para aklama olayı olduğu anlaşılmıştı.

Jahrein, ifadesine başvurulmak üzere emniyete çağırıldı:

Sızdırılan dosyaların ve bu dosyalardaki verilerin ne anlama geldiğinin anlaşılması için açıklamalar yapan Jahrein, ifadesine başvurulmak üzere emniyete çağırıldı. Konuya ilişkin yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için bir tweet de atan Jahrein, ifade için emniyete çağırıldığı haberine yönelik tweetinde ''Dosyaları ortaya ben çıkartmadım ama erişimimden ötürü daha çok insanın ulaşmasını sağladım. Bu sebepten ifademe başvurmak istediler. Yanlış anlaşılma olmasın.'' ifadelerine yer verdi.

Konuya ilişkin tepki çeken bir süre boyunca sessizliğini koruyan Twitch Türkiye, sessizliğini bozarak konuya ilişkin iddiaları reddetmediği kritik bir açıklama yapmıştı. Bir Twitch Türkiye sözcüsü tarafından Playerbros'a yapılan açıklamada platformun bu türden durumlarla mücadele ettiği ve etmeye devam edeceği vurgulandı.

Jahrein ile Twitch Türkiye'de yaşanan olayların detaylarını konuştuğumuz videomua göz atmak isterseniz: