Arda Saatçi, Berlin'den New York'a 3,000 KM ultra-maratonunu başarıyla tamamladı. Koşu sırasında karşılaştığı zorluklar ve başarı hikayesi.

Twitch yayıncısı Arda Saatçi, Berlin'den New York'a kadar uzanan 3,000 kilometrelik ultra-maratonunu başarıyla tamamladı. Saatçi, maratonuna 17 Nisan 2024 tarihinde Berlin'den başladı ve 15 Eylül 2024 tarihinde New York City'de sona erdirdi. Bu etkileyici yolculuk, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Saatçi, ultra-maraton sırasında 1,263 kilometreyi tamamladıktan sonra, kaval kemiğini kırarak zorlu bir döneme girdi. Fransa sınırına yaklaştığında yaşadığı bu sakatlık, projenin sonlanması riskini beraberinde getirdi. Ancak haftalar süren rehabilitasyon sürecinin ardından, 4 Eylül'de Avrupa etabını tamamlayarak yoluna devam etti.

Her gün 300 şınav, 100 barfiks ve 49 kilometre

Koşularının yanı sıra, günlük egzersiz rutininde 300 şınav, 100 barfiks ve çekirdek güçlendirme hareketlerine de yer verdi. Saatçi, toplamda 3,041.9 kilometre koşarak günlük ortalama 49 kilometre mesafe katetti ve günlük 4.84 kilokalori yaktı.

Bu etkileyici başarı Twitch camiasında dikkat çekerken aynı dönemde Call of Duty profesyoneli Doug ‘Censor’ Martin'in 24 saat içinde en fazla barfiks çekme rekoru kırması da gündeme geldi.