Twitch Mobil Uygulaması Baştan Aşağı Değişti: İşte Yeni Tasarım ve Özellikler

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Twitch, büyük oranda yenilenen mobil uygulamasını kullanıcılara ulaştırmaya başladı. Yeni sürüm, kullanıcılara eksiksiz bir Twitch deneyim sunmayı amaçlıyor.

Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından Twitch, mobil uygulamasını yenileyeceğini açıkladı. Kelimenin tam anlamıyla baştan yaratılacak uygulama, kullanıcılara daha keyifli bir Twitch deneyimi yaşatacak.

Twitch, daha çok masaüstü sürümde kullanılıyor. Ancak bu demek değil ki kullanıcılar, telefonlarından Twitch'e girmiyorlar. Yapılan araştırmalara göre Twitch kullanıcılarının yüzde 40 gibi çok ciddi bir bölümü, platformu sadece akıllı telefonları üzerinden kullanıyorlar. İşte bu durumun farkında olan Twitch geliştiricileri de uygulamayı yenilemeye karar verdiler.

Peki Twitch'in yenilenen mobil uygulamasında neler bulunacak?

Twitch mobil uygulama yenileniyor

Yapılan resmî açıklamaya göre Twitch'in mobil uygulamasındaki yenilikler şöyle olacak:

  • Sol üst kısma eklenen yeni buton, takip edilen ve canlı yayında olan kanallara hızlıca ulaşmayı sağlayacak.
  • Klipler için yeni bir sayfa oluşturuldu.
  • Takip edilen kanallardan paylaşılan hikâyelere hızlıca ulaşılabilecek.
  • Yenilenen "Gözat" seçeneği ile arama yapılabilecek.
  • "Etkinlik" sekmesinde tüm bildirimler yer alacak.
  • "Profil" sekmesi, tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeniden dizayn edildi.
  • "Creator+" isimli tek bir buton ile canlı yayına geçilebilecek veya hikâye paylaşılabilecek.
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Twitch tarafından yapılan açıklamaya göre yeni sürüm, bu hafta itibarıyla kullanıcılara ulaşmaya başlayacak. Öte yandan; geliştirici ekip, daha fazla yenilik için de çalışmaları sürdüreceğini açıkladı.

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Kaynak : https://www.phonearena.com/news/twitch-mobile-app-redesigned_id160927
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