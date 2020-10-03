Sosyal medya devi Twitter, ırkçı bir şekilde çalışan algoritmasını geçici süreyle kaldırdıktan sonra kullanıcılara resim kırpma özelliği sundu. Yeni özellik, kullanıcıların küçük resimleri elle seçmelerini sağlıyor.

Twitter, geçtiğimiz günlerde fazlasıyla skandal yaratan bir özelliğiyle gündeme gelmişti. Sosyal medya platformu, kullanıcıların paylaştığı resimleri küçültülmüş şekilde sıralamak için resimlerin yalnızca bir kısmına yer veriyordu. Küçük resimde yer verilen karedeyse insanlara odaklanılıyordu.

Fakat Twitter'ın geliştirdiği algoritma, büyük bir resim içinde biri siyah biri beyaz tenli iki adam konulduğunda, insanların sıralaması fark etmeksizin her zaman beyaz tenli kişiyi seçiyordu. İşte bu durum, Twitter'da ırkçılık tartışmalarının patlamasına ve birçok kullanıcının tepki göstermesine neden olmuştu.

Algoritma yerine farklı bir özellik sunuldu:

Bu yazımızda detaylı bir şekilde anlattığımız olayın kaynağı olan özellik, gelen tepkiler üzerinde Twitter tarafından düzeltilene kadar geçici bir süreliğine askıya alınmıştı. Twitter, bu soruna bir çare aradığı sırada kullanıcılarının küçük resimlerini ayarlamak için yeni bir özelliği bugün devreye soktu.

Twitter, yeni devreye soktuğu özelliğiyle paylaşılan görselin küçük resim seçimini tamamen kullanıcılarına bıraktı. Kullanıcılar yeni özellik sayesinde paylaştıkları resmin bir bölümünü seçerek küçük resim olarak ayarlayabilmeye başladı. Bu sayede ırkçılık tartışmaları da geçici süreliğine durdurmuş oldu.

Twitter'ın kullandığı algoritmalar aslında tamamen Twitter'ın suçu olmayabilir. Zira makine öğreniminde yer alan algoritmalar, pek çok farklı durumda da ırkçı sorunlarla karşımıza çıkmıştı. Bu sorunların arkasındaysa tek bir neden yerine çalışma ortamındaki çeşitliliğin az olması gibi pek çok farklı neden bulunuyor.

Twitter, algoritmayla insan odaklı küçük resim seçiminin ne zaman tam anlamıyla düzeltilip platforma ekleneceğine dair bir açıklama yapmadı. Ancak şirket, bu konuda kaydettiği geliştirmeleri sürekli paylaşacağını söyledi. Twitter, hiçbir sistemin önyargıdan arınmış bir şekilde çalışmayacağını hatırlatıp önyargıyı en az seviyeye indirmeye çalışacağını belirtti.