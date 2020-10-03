Twitter, COVID-19 testi pozitif çıkan Donald Trump hakkında ölüm dileği içeren Tweetlerin kaldırılmak zorunda olabileceğini açıkladı. Platform, hesapların salt okunur moda alınabileceğini de söyledi.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz gün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada eşi ve kendisinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Trump, paylaşımında karantina ve iyileşme sürecine hemen başladıklarını da belirtmişti.

Donald Trump'ın bu açıklamasının ardından bazı Twitter kullanıcıları, Trump'a ağır sözler söyledi. Kullanıcılar, koronavirüs hakkında bazı yanlış ifadeler söyleyen ve kararlar alan ABD Başkanı'nın koronavirüs nedeniyle ölmesini istediklerini açıkça belirtti. Bu Tweetlerin artmasının ardındansa Twitter'dan bir açıklama geldi.

Tweetler kaldırılmak zorunda olabilir:

Motherboard'a açıklama yapan Twitter, kullanıcıların Trump'ın ölümünü istedikleri hakkındaki Tweetlerini platform üstünde açık bir şekilde paylaşmaya izinlerinin olmadığını açıkladı. Sosyal medya devi, bu tür Tweetlerin 'kaldırılmak zorunda kalacağını' ve Tweeti paylaşan hesabın salt okunur moda alınabileceğini söyledi.

Bunun yanı sıra Twitter Comms resmi hesabı da konu hakkında bir açıklama paylaştı. Paylaşılan o açıklamada 'Herhangi bir kişiye karşı ölüm, ciddi bedensel zarar veya ölümcül hastalık dileyen Tweetlere izin verilmez ve kaldırılması gerekir. Bu otomatik olarak askıya alma anlamına gelmez.' ifadesine ve Twitter'ın bu konu hakkında alacağı önlemleri gösteren makalesine yer verildi.

Twitter, Motherboard'a yaptığı diğer açıklamada her Tweet için aksiyona geçmeyeceklerini, gerçek dünyada potansiyel olarak zarar verebilecek net bir harekete geçirme ifadesi bulunduğunda içeriğin kaldırılmasına öncelik verdiklerini belirtti. Twitter'ın bu Tweetleri birbirinden nasıl ayırdığıysa şu an için bilinmiyor.

Bir diğer sosyal medya devi olan Facebook, bu konuda farklı bir politika izliyor. Facebook, büyük bir kitleye sahip biri hakkında yapılan saldırı amaçlı bir paylaşımda veya yorumda o kişinin etiketlenmesi durumunda karşı harekete geçiyor. Yani Facebook'ta o kişiyi etiketlemediğiniz sürece o kişi hakkında istediğinizi söyleyebilirsiniz. İki sosyal medya devinin izlediği politika birbirine oldukça zıt.