Twitter'ın ücretli abonelik sistemi Twitter Blue, kullanıcılarına okuma modu, tweet geri alma gibi birçok özellik sunuyor. Sunduğu bu özelliklere bir yenisi daha eklendi. Ana ekranınızdaki Twitter simgesini bu yeni özellik ile rengarenk simgelerle değiştirebiliyorsunuz.

Twitter geçtiğimiz aylarda yeni abonelik sistemi yeni abonelik sistemi Twitter Blue’yu tanıtmıştı. Ülkemizde 30,99 TL’lik fiyatıyla kullanıma sunulan bu abonelik sistemi, geçmişte atıp sildiğiniz bir tweeti geri alma, okuma modu, yer işaretleri klasörü gibi birçok özellik sunuyor. Aynı zamanda bu abonelik sistemiyle kullanıcılar, sevdikleri gazete ve dergilerin makalelerine de raklamsız bir şekilde erişim sağlayabiliyor.

Twitter Blue’nun resmi Twitter hesabından atılan bir tweetle yeni bir özellik daha geleceği duyuruldu. Bu özellikle Android kullanıcıları telefonlarının ana ekranındaki Twitter simgesini değiştirebilecek. Halihazırda yıllardır Reddit’in kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde sunduğu özellik, Twitter’da sadece Twitter Blue aboneliğine sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilecek.

İşte Twitter Blue'nun attığı o tweet:

(Android kullanıyorsanız, bekleme sona ermiştir; artık özel uygulama simgelerimizden seçim yapabilirsiniz. Günlük, haftalık, aylık olarak değiştirin ya da hiçbir zaman!)

iOS kullanıcıları için aylar öncesinden Twitter Blue abonelerinin kullanımına sunulan bu uygulamanın nihayet Android için de kullanıma açıldığı duyuruldu. Özellik, ana ekranınızdaki Twitter simgesini mor, turuncu, yeşil ve daha birçok renk yapabilmenize olanak sağladığı gibi ayrıca mevsimsel simgelerle de Twitter butonunuzun görüntüsünü eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.

Twitter, bu yeni getirmiş abonelik sistemiyle insanların karşılıklı tweetler atması ve etkileşime girmesinden daha büyük bir platform olmaktan çıkıp, daha uzun makaleler okuyup, daha keyifli zamanlar geçirmesini hedefliyor. Ancak yine de hatırlatmalıyız ki; Twitter butonunuzu değiştirmek ve daha birçok ekstra özelliğe sahip olabilmek için 30,99 TL’lik Twitter Blue aboneliğinizin olması gerekiyor.