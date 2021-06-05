Twitter, yeni ücretli abonelik hizmeti Twitter Blue'yu geçtiğimiz günlerde duyurdu. Kullanıcılara birtakım yeni özellikler sunan bu hizmet, özellikle fiyatıyla oldukça tartışılmıştı. Bu içeriğimizdeyse standart Twitter üyeliği ile Twitter Blue'nun farklarına bakıyoruz.

Günümüzün önde gelen sosyal medya platformlarından Twitter, kullanıcılara birtakım ekstra özellikler sunacak ücretli abonelik sistemi Twitter Blue’yu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. ABD’de 2,99 dolarlık fiyat etiketiyle çıkış yapan abonelik hizmeti, ülkemizde ise 30,99 TL’lik fiyatıyla epey tartışılmıştı.

‘Tweeti Geri Alma’, ‘Okuma Modu’ ve ‘Yer İşaretleri Klasörü’ gibi birçok ekstra özelliği beraberinde getiren Twitter Blue, geçtiğimiz gün itibarıyla Avustralya ve Kanada’daki iOS kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Bu içeriğimizdeyse yakın zamanda daha fazla ülkede kullanıma sunulması beklenen Twitter Blue ile standart Twitter üyeliği arasında ne gibi farklar olduğundan bahsedeceğiz.

Twitter Blue ile standart Twitter üyeliği arasındaki farklar neler?

Tweeti Geri Al

Twitter Blue ile artık Tweetinizi takipçilerinizle paylaşmadan önce gözden geçirebilir ve revize edebilirsiniz. ‘Tweeti Geri Al’ olarak adlandırılan özellik, adından da anlaşılacağı üzere size bir Tweeti gönderdikten sonra, ancak Twitter’da başkaları tarafından görülmeden önce bir geri çekme seçeneği sunuyor. ‘Geri Al’ seçeneğine tıkladığınız takdirde Tweet oluşturma kısmına geri dönüyorsunuz ve burada Tweette değişiklikler yapabiliyor veya Tweeti tamamen silebiliyorsunuz.

Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, Tweetleriniz gönderilmeden önce standart 30 saniyelik bir geri sayım oluyor. Dilerseniz bu süreyi ayarlar kısmından 5, 10 veya 20 saniye olarak değiştirebilir ya da ‘Şimdi gönder’ seçeneğine tıklayarak Tweetinizi anında gönderebilirsiniz.

Yer İşaretleri Klasörü

‘Yer İşaretleri Klasörü’ adlı özellik ile yer işaretlerinizi klasörler halinde gruplandırabilir ve düzenleyebilir, daha sonra hızlı keşifler için kullanabilirsiniz.

Okuma Modu

Twitter Blue’nun ilk etapta duyurulan son özelliği de ‘Okuma Modu’. Uzun Tweet akışlarını yazı formatlarına dönüştüren bu özellik sayesinde uygulama içindeki uzun bilgiler içeren Tweet dizilerini daha kolay bir şekilde okuyabiliyorsunuz.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Twitter Blue, şimdilik iki ülkede ve yalnızca iOS kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Twitter, abonelik hizmetinin yakın zamanda daha fazla ülkede kullanılabilir olacağını, Android sürümünün geleceğini ve daha fazla özelliğin de hizmete ekleneceğini söylüyor.