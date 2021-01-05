Twitter, Spaces isimli sesli sohbet özelliği için, bir podcast platformu olan Breaker'ı satın aldı. Podcast platformu, 15 Ocak itibarıyla Twitter bünyesine geçip, Spaces'in geliştirilmesi için çalışmalarına başlayacak. Twitter'ın bu satın alma için ne kadar ödediği bilinmiyor.

Aralık ayında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Twitter'ın "Spaces" isimli yeni bir özelliğinden bahsetmiştik. Bu özellik, Twitter'a sesli sohbet odaları kurulmasını ve kullanıcıların birbirleriyle sesli iletişime girmelerini sağlayacaktı. Çalışmalarını sürdüren Twitter yetkilileri, konuyla ilgili radikal bir karar alındığını duyurdular.

Yayıncılık sektörünün popüler hale gelmesi ile birlikte, bu alanda hizmet veren programların sayısında da artış yaşandı. Bu uygulamalardan bir tanesi de Breaker'dı. Spaces isimli özelliğin geliştirilmesi ve mümkün olan en iyi hizmeti sunabilmesi için profesyonel destek alma kararı veren şirket, Breaker'ın satın alındığını duyurdu. .

Breaker'ın ne kadara satın alındığı açıklanmadı

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, satın alma işleminin ne kadara mal olduğu açıklanmadı. Ancak Breaker CEO'su Erik Berlin, bu satın alma işlemiyle birlikte Twitter ve Breaker arasında mükemmel bir uyum kurulacağını söyledi. Sesli iletişim konusunda uzunca bir süredir çalıştıklarını söyleyen Berlin, Twitter için de aynı tutkuyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Breaker geliştiricileri, bugüne kadar podcastlara odaklanmıştı. Kullanıcılar, bu platformu podcast ağı olarak kullanabiliyorlardı. Uzunca bir süredir hizmet veren platform, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime girmesini de sağlıyordu. 15 Ocak 2021 itibarıyla kapatılacak olan Breaker uygulamasının geliştiricileri, bu tarihten sonra bilgi birikimlerinin tümünü Twitter'a aktaracaklar.

Breaker tarafından yapılan resmi açıklamalara göre bu platformu kullanan tüketiciler, yeni dönemde yalnız bırakılmayacaklar. Kullanıcıların tüm verilerini indirmelerini sağlayacak bağlantılar sunacaklarını açıklayan şirket yetkilileri, indirilen verilerin aralarında Spotify'ın da olduğu çeşitli müzik uygulamalarına yüklenebileceğini söylüyorlar.

Görünen o ki Twitter, Spaces özelliğini fazlasıyla önemsiyor. Zira Twitter'daki mühendisler için çok da zorlayıcı olmayan sesli konuşma özelliği için başka bir şirketin satın alınması, bunun en net göstergesi. Ayrıca bu hamleyle birlikte Twitter, platforma eklenecek sesli sohbet özelliğinin kapsamını da genişletebilmenin altyapısını sağlamış oldu. 2021 yılının en çok konuşulan platformu, çok büyük bir ihtimalle Twitter olacak.