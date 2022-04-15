Geçtiğimiz gün Twitter'ın tamamını satın almak için 43 milyar dolarlık teklif veren Elon Musk, büyük bir engelle karşı karşıya bırakılabilir. Twitter yönetimi, Musk'ı engellemek için 'zehir hapı' stratejisini uygulamaya karar verebilir.

4 Nisan günü Twitter hisselerinin %9,2’sini satın alarak şirketin en büyük pay sahibi olan Elon Musk, resmen bilinmeyen nedenlerden dolayı yönetim kuruluna girmekten vazgeçmişti. Fakat dün, Twitter’ın mevcut düzenle gelişmeyeceğine vurgu yaparak şirketin tamamını 43 milyar dolara satın almak için resmi teklif sunmuştu.

Twitter’ı özel bir şirket haline de getirecek bu olası satın alım, şüphesiz ki Twitter için oldukça zor bir karar olacak. Şimdiden Goldman Sachs’a Musk’ın teklifi konusunda danışma kararı alan Twitter, The New York Times’ın haberine göre Musk’ın tekliften vazgeçmesini sağlamak üzere bir strateji uygulayacak.

Musk'ı Twitter'ı satın almaktan vazgeçirmek ana hedef:

New York Times tarafından paylaşılan habere göre Twitter, Musk’ın şirketi satın almasını engellemek için ‘zehir hapı’ olarak bilinen bir stratejiden faydalanacak. Gerçek adı ‘hissedar hakları planı’ olan bu stratejiyle Twitter yönetimi, bir hissedarın -örneğin Elon Musk’ın- açık piyasada önemli miktarda hisse satın alma ve şirketi bir satışa zorlama şansını sıfırlama imkânına sahip olacak.

Söz konusu strateji, aslında istenmeyen devralma tekliflerini savuşturmak isteyen şirketler tarafından yaygın bir şekilde kullanıyor. Strateji, şirketin yeni hisse senetleri ile piyasayı doldurmasına veya potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların indirimli hisse satın almasına izin veriyor. Böylelikle hisse sahibinin tüm hisseleri satın alma teklifi daha pahalıya patlıyor. Elon Musk örneğinden gidersek; Musk, tüm şirketi hisse başına 54 dolardan satın almayı teklif etmişti. Fakat Twitter’ın piyasaya daha fazla hisse sunmasıyla Musk’ın cebinden çıkacak para, yeni piyasaya çıkan hisse başına 54 dolar daha artacak.