Twitter hesap silme ve dondurma nasıl yapılır?

Dünyada en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından biri olan Twitter kullanıcısıysanız ama artık bu platformu kullanmak istemiyor ya da yeni bir hesap açmak istiyorsanız hesabınızı dondurabilir veya tamamen silebilirsiniz.

Günümüzde sosyal medya platformları olmazsa olmazlar arasında. Çoğumuz bu platformlardan haber alıyor ve sosyalleşiyoruz. Fakat artık buralarda çok vakit harcadığınızı düşünüyor ya da başka bir hesap açarak sosyal medya yaşantınıza devam etmek istiyorsanız, Twitter ve diğer sosyal medya hesaplarınızı dondurabilir ve kalıcı olarak silebilirsiniz.

Eğer dünyada en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından biri olan Twitter kullanıcısıysanız ve hesabınızı dondurmak ya da kalıcı olarak silmek istiyorsanız, bu işlemi kolayca yapabilirsiniz. iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlarınızdaki Twitter mobil uygulamaları ya da internet sitesi üzerinden hesabınızı dondurabilir ve silebilirsiniz. Sizin için Twitter hesap silme ve dondurma işlemlerinin nasıl yapılacağını adım adım anlattık.

Twitter hesap silme ve dondurma öncesi bilmeniz gerekenler:

Twitter hesabınızı silmek veya dondurmak istiyorsanız ve bu konuda kararınız kesin ise bilmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Twitter direkt olarak hesabınızı silmenize izin vermiyor. Öncelikle hesabınızı devre dışı bırakmalısınız. Eğer 30 gün içinde yeniden giriş yaparsanız hesabınızı aktive edebilirsiniz.

30 gün içerisinde giriş yapmadan aynı e-posta ve kullanıcı adıyla yeni bir hesap açamazsınız, önceki hesabınızın tamamen silinmesini beklemeniz gerekiyor. Twitter hesabınız tamamen silindiği zaman paylaştığınız tüm görseller, yazılar ve diğer kullanıcılarla girdiğiniz etkileşimler kalıcı olarak silinecektir.

Bir kere silinen hesabınızı asla geri alamayacağınızı unutmayın. Yani size verilen 30 günlük süreyi iyi değerlendirin ve bu konuyu düşünün. Hesabınızı silmek ama paylaşımlarınızı kaybetmemek istiyorsanız, Ayarlar menüsünde bulunan Twitter verilerin bölümünden daha önce hesabınızda yaptığınız tüm paylaşımları indirebilirsiniz.

Twitter hesap silme ve dondurma nasıl yapılır?

Twitter hesabınızı, diğer sosyal medya platformlarının aksine, kolayca mobil uygulamalar üzerinden de silebilir ve dondurabilirsiniz. Twitter’da silme ve dondurma olarak iki ayrı işlem yok, hesabınızı devre dışı bıraktıktan sonra 30 günde içinde herhangi bir yerden giriş yapmazsanız hesabınız kalıcı olarak silinir. Size sunulan bu 30 günlük sürede de hesabınız dondurulmuş durumda olur ve kimse hesabınızı göremez ya da etkileşim kuramaz.

Masaüstü Twitter hesap silme ve dondurma:

Adım #1: Buradan Twitter internet sitesini açın.

Adım #2: Silmek istediğiniz hesaba ait bilgilerle giriş yapın.

Adım #3: Ana sayfadan Ayarlar ve Gizlilik menüsünü açın.

Adım #4: Hesap bölümünü açın.

Adım #5: Burada en altta göreceğiniz “Hesabını devre dışı bırak” seçeneğine tıklayın.

Adım #6: Çıkan bilgileri onaylamak için en altta göreceğiniz “Devre dışı bırak” seçeneğine tıklayın.

Adım #7: Hesabınıza ait şifreyi yazın.

Adım #8: “Devre dışı bırak” butonuna tıklayın.

Adım #9: İşlem tamam.

Android mobil uygulamasında Twitter hesap silme ve dondurma:

Adım #1: Android Twitter mobil uygulamasını açın.

Adım #2: Sol üst köşede bulunan profil fotoğrafınıza dokunun.

Adım #3: Açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik bölümünü açın.

Adım #4: Hesap’a dokunarak hesap ayarlarınızı açın.

Adım #5: Açılan bölümün en altında bulunan “Hesabınızı devre dışı bırakın” yazısına dokunun.

Adım #6: Çıkan bilgileri onaylamak için en altta göreceğiniz “Devre dışı bırak” seçeneğine dokunun.

Adım #7: Hesabınıza ait şifreyi yazın.

Adım #8: “Devre dışı bırak” butonuna dokunun.

Adım #9: İşlem tamam.

iOS mobil uygulamasında Twitter hesap silme ve dondurma:

Adım #1: iOS Twitter mobil uygulamasını açın.

Adım #2: Sol üst köşede bulunan profil fotoğrafınıza dokunun.

Adım #3: Açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik bölümünü açın.

Adım #4: Hesap’a dokunarak hesap ayarlarınızı açın.

Adım #5: Açılan bölümün en altında bulunan “Hesabınızı devre dışı bırakın” yazısına dokunun.

Adım #6: Çıkan bilgileri onaylamak için en altta göreceğiniz “Devre dışı bırak” seçeneğine dokunun.

Adım #7: Hesabınıza ait şifreyi yazın.

Adım #8: “Devre dışı bırak” butonuna dokunun.

Adım #9: İşlem tamam.

Sizin için Twitter hesap silme ve dondurma işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve bilmeniz gereken detayları anlattık. Hesabınızı devre dışı bıraktıktan sonra 30 gün içinde giriş yapmazsanız hesabınızın kalıcı olarak silineceğini ve bir daha geri alamayacağınızı unutmayın.